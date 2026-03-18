Mieux vaut tard que jamais, comme l’on dit.
Après avoir persisté pendant des années avec un style de jeu très défensif, voire attentiste, ce qui lui certainement coûté un titre du Grand Chelem (finale de l’US Open 2020 face à Dominic Thiem), Alexander Zverev a récemment décidé de prendre le taureau par les cornes en se forçant à pratiquer un tennis beaucoup plus tourné vers l’attaque.
Si cela reste encore timide ou précipité, l’Allemand semble en tout cas déterminé à poursuivre dans cette voie, quitte à perdre quelques matchs avant que tout se mette en place. Et c’est tout à son honneur.
« Beaucoup de joueurs parlent de jouer de manière hyper‐agressive. C’est une chose de le dire, c’en est une autre de le faire. Je pense que cette année, j’y mets beaucoup d’efforts et j’ai été très franc sur ce changement que je souhaite opérer ». Une approche qu’il a poussée un peu trop loin en demi‐finale d’Indian Wells face à Sinner. « Peut‐être que je me suis trop orienté dans cette direction et que ça n’a pas tout à fait fonctionné, je dois trouver un équilibre. Mais j’ai le sentiment d’y parvenir, d’être ce joueur hyper‐agressif que je veux être, même s’il y aura des matchs qui ne se passeront pas bien. C’est difficile, mais c’est un prix que je suis prêt à payer. J’ai 28 et je pense que ça vaut la peine d’essayer maintenant », a déclaré Zverev lors de son passage en conférence de presse d’avant tournoi.
Publié le mercredi 18 mars 2026 à 12:40