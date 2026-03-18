Mieux vaut tard que jamais, comme l’on dit.

Après avoir persisté pendant des années avec un style de jeu très défensif, voire atten­tiste, ce qui lui certai­ne­ment coûté un titre du Grand Chelem (finale de l’US Open 2020 face à Dominic Thiem), Alexander Zverev a récem­ment décidé de prendre le taureau par les cornes en se forçant à prati­quer un tennis beau­coup plus tourné vers l’attaque.

Si cela reste encore timide ou préci­pité, l’Allemand semble en tout cas déter­miné à pour­suivre dans cette voie, quitte à perdre quelques matchs avant que tout se mette en place. Et c’est tout à son honneur.

« Beaucoup de joueurs parlent de jouer de manière hyper‐agressive. C’est une chose de le dire, c’en est une autre de le faire. Je pense que cette année, j’y mets beau­coup d’efforts et j’ai été très franc sur ce chan­ge­ment que je souhaite opérer ». Une approche qu’il a poussée un peu trop loin en demi‐finale d’Indian Wells face à Sinner. « Peut‐être que je me suis trop orienté dans cette direc­tion et que ça n’a pas tout à fait fonc­tionné, je dois trouver un équi­libre. Mais j’ai le senti­ment d’y parvenir, d’être ce joueur hyper‐agressif que je veux être, même s’il y aura des matchs qui ne se passe­ront pas bien. C’est diffi­cile, mais c’est un prix que je suis prêt à payer. J’ai 28 et je pense que ça vaut la peine d’essayer main­te­nant », a déclaré Zverev lors de son passage en confé­rence de presse d’avant tournoi.