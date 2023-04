Tombeur sans vrai­ment briller du 198e joueur mondial Ivan Gakhov pour son entrée en lice sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Novak Djokovic devra sans doute élever le niveau pour sortir Lorenzo Musetti en huitièmes de finale. L’Italien vient d’écraser son jeune compa­triote Luca Nardi (6−0, 6–0) après avoir déjà battu Miomir Kecmanovic (7−6, 6–0).

En confé­rence de presse, Musetti a évoqué son match à venir face au numéro 1 mondial avec prudence, malgré la perfor­mance en demi‐teinte de ce dernier, qui est d’ailleurs apparu à l’en­traî­ne­ment avec une protec­tion au coude.

« Tout le monde a besoin de jouer plusieurs matches au moment de changer de surface. Il reste néan­moins le numéro 1 mondial et il a bien commencé l’année, en gagnant encore une fois l’Open d’Australie et en gagnant beau­coup de matches. Même s’il n’a pas été en compé­ti­tion pendant un mois ou même plus, il reste Novak, le numéro 1. Je dois me préparer à battre le numéro 1 mondial et non pas un joueur qui a besoin de s’adapter à la terre battue. Je dois entrer sur le court avec le bon état d’esprit, la bonne menta­lité pour battre le N°1 mondial, pas quelqu’un qui prépare sa saison sur terre battue. »

A noter que Djokovic mène 3–0 aux confron­ta­tions face à Musetti. Lors de leur première oppo­si­tion, au 3e tour de Roland‐Garros en 2021, le jeune italien menait deux sets zéro avant de s’écrouler et d’aban­donner à 6–7(7), 6–7(2), 6–1, 6–0, 4–0 pour Nole, qui allait gagner ensuite le tournoi.