Interrogé sur sa capa­cité à ne pas baisser la tête ou rentrer dans une colère quand il rate un coup facile, Carlos a expliqué que par le passé ce n’était pas vrai­ment le cas.

« Tout d’abord, je tiens simple­ment à vous remer­cier pour cela. Je vais dire à mon entraî­neur que vous l’avez mentionné (sourire). C’est quelque chose que je travaille, car quand j’étais plus jeune, si je ratais un coup, je criais, je jetais parfois ma raquette. Je ne faisais que remplir mon esprit de pensées néga­tives tout le temps, et ces pensées néga­tives durait proba­ble­ment un jeu, deux jeux, dans ma tête. On a réalisé à quel point c’est impor­tant de remplir son esprit de choses vrai­ment posi­tives tout le temps. Même quand les choses ne vont pas bien ou même si on ne se sent pas bien sur la balle ou qu’on rate beau­coup de coups, plus on remplit son esprit de pensées posi­tives, plus vite les choses vont s’ar­ranger. C’est quelque chose sur lequel je travaille. Si je rate un coup facile, j’es­saie de comprendre ce qui s’est passé et de réflé­chir à comment j’au­rais pu mieux mieux faire, puis je me concentre sur le point suivant, et j’es­saie de faire ça tout au long du match. Je tiens simple­ment à vous remer­cier pour cela. Je vais dire à mon entraî­neur que vous l’avez mentionné (sourire)