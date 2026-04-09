Interrogé sur sa capacité à ne pas baisser la tête ou rentrer dans une colère quand il rate un coup facile, Carlos a expliqué que par le passé ce n’était pas vraiment le cas.
« Tout d’abord, je tiens simplement à vous remercier pour cela. Je vais dire à mon entraîneur que vous l’avez mentionné (sourire). C’est quelque chose que je travaille, car quand j’étais plus jeune, si je ratais un coup, je criais, je jetais parfois ma raquette. Je ne faisais que remplir mon esprit de pensées négatives tout le temps, et ces pensées négatives durait probablement un jeu, deux jeux, dans ma tête. On a réalisé à quel point c’est important de remplir son esprit de choses vraiment positives tout le temps. Même quand les choses ne vont pas bien ou même si on ne se sent pas bien sur la balle ou qu’on rate beaucoup de coups, plus on remplit son esprit de pensées positives, plus vite les choses vont s’arranger. C’est quelque chose sur lequel je travaille. Si je rate un coup facile, j’essaie de comprendre ce qui s’est passé et de réfléchir à comment j’aurais pu mieux mieux faire, puis je me concentre sur le point suivant, et j’essaie de faire ça tout au long du match. Je tiens simplement à vous remercier pour cela. Je vais dire à mon entraîneur que vous l’avez mentionné (sourire)
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 19:45