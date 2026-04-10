Alexander Zverev s’est qualifié pour la troi­sième fois de sa carrière en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo grâce à sa victoire contre Joao Fonseca ce vendredi : 7–5, 6–7(3), 6–3, en 2h42 de jeu.

Carlos Alcaraz et Jannik Sinner doivent conti­nuer de se méfier de l’Allemand, peut‐être encore plus sur terre battue, selon le jour­na­liste espa­gnol José Moron.

« Zverev est un joueur très régu­lier. Il lui arrive rare­ment de perdre contre des adver­saires qu’il devrait battre. Ce vendredi, il s’est imposé au terme d’un match très disputé contre Fonseca, qui a duré près de trois heures. À mon avis, Sascha est tout à fait capable de battre aussi bien Alcaraz que Sinner sur terre battue. Nous avons déjà vu de quoi il est capable », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 90 000 personnes sur le réseau social X.

Zverev es un tipo muy consis­tente.



Pocas veces suele fallar contra quien no debe. Hoy, superó una dura batalla ante Fonseca en casi 3h.



Para mí, Sascha en tierra puede ganar perfec­ta­mente tanto a Alcaraz como Sinner.



Ya le hemos visto de qué es capaz. pic.twitter.com/5Q6HoJG5in https://t.co/aFjLujtGKI — José Morón (@jmgmoron) April 10, 2026

En demi‐finales sur le Rocher, le numéro 3 mondial pour­rait juste­ment retrouver Jannik Sinner, opposé en quarts à Felix Auger‐Aliassime.