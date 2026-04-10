Alexander Zverev s’est qualifié pour la troisième fois de sa carrière en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo grâce à sa victoire contre Joao Fonseca ce vendredi : 7–5, 6–7(3), 6–3, en 2h42 de jeu.
Carlos Alcaraz et Jannik Sinner doivent continuer de se méfier de l’Allemand, peut‐être encore plus sur terre battue, selon le journaliste espagnol José Moron.
« Zverev est un joueur très régulier. Il lui arrive rarement de perdre contre des adversaires qu’il devrait battre. Ce vendredi, il s’est imposé au terme d’un match très disputé contre Fonseca, qui a duré près de trois heures. À mon avis, Sascha est tout à fait capable de battre aussi bien Alcaraz que Sinner sur terre battue. Nous avons déjà vu de quoi il est capable », a écrit le rédacteur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 90 000 personnes sur le réseau social X.
Zverev es un tipo muy consistente.— José Morón (@jmgmoron) April 10, 2026
Pocas veces suele fallar contra quien no debe. Hoy, superó una dura batalla ante Fonseca en casi 3h.
Para mí, Sascha en tierra puede ganar perfectamente tanto a Alcaraz como Sinner.
Ya le hemos visto de qué es capaz. pic.twitter.com/5Q6HoJG5in https://t.co/aFjLujtGKI
En demi‐finales sur le Rocher, le numéro 3 mondial pourrait justement retrouver Jannik Sinner, opposé en quarts à Felix Auger‐Aliassime.
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 15:04