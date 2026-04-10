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« À mon avis, il est tout à fait capable de battre Alcaraz et Sinner sur terre battue. Nous avons vu de quoi il est capable », affirme José Moron

Par
Baptiste Mulatier
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Alexander Zverev s’est qualifié pour la troi­sième fois de sa carrière en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo grâce à sa victoire contre Joao Fonseca ce vendredi : 7–5, 6–7(3), 6–3, en 2h42 de jeu. 

Carlos Alcaraz et Jannik Sinner doivent conti­nuer de se méfier de l’Allemand, peut‐être encore plus sur terre battue, selon le jour­na­liste espa­gnol José Moron. 

« Zverev est un joueur très régu­lier. Il lui arrive rare­ment de perdre contre des adver­saires qu’il devrait battre. Ce vendredi, il s’est imposé au terme d’un match très disputé contre Fonseca, qui a duré près de trois heures. À mon avis, Sascha est tout à fait capable de battre aussi bien Alcaraz que Sinner sur terre battue. Nous avons déjà vu de quoi il est capable », a écrit le rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 90 000 personnes sur le réseau social X. 

En demi‐finales sur le Rocher, le numéro 3 mondial pour­rait juste­ment retrouver Jannik Sinner, opposé en quarts à Felix Auger‐Aliassime.

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 15:04

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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