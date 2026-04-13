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Adriano Panatta, après la victoire de Sinner contre Alcaraz : « Quand Jannik entre sur le court, c’est comme s’il voulait vous détruire. Carlos n’a pas ça »

Par
Baptiste Mulatier
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Tombeur de Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (7–6[5], 6–3), Jannik Sinner a remporté son plus grand titre sur terre battue et récu­péré la place de numéro 1 mondial. Un message fort passé à un mois et demi de Roland‐Garros, son prin­cipal objectif de la saison, selon son compa­triote Adriano Panatta, dont les propos sont relayés par OA Sport.

« Dans les tour­nois majeurs, on joue un autre sport, car les matchs se disputent au meilleur des cinq sets. Il était toute­fois impor­tant pour Sinner de remporter ce tournoi si impor­tant sur terre battue, juste­ment pour acquérir la convic­tion néces­saire. Alcaraz a montré des passages à vide et contre un joueur comme Jannik, on ne peut pas se le permettre. Je tiens égale­ment à souli­gner autre chose : en fin de premier set, l’Italien n’a servi que des premières balles, et ce n’est pas un hasard si l’Espagnol l’a souligné à son coach. Quand Sinner entre sur le court, c’est comme s’il voulait vous détruire. Alcaraz n’a pas ça », a commenté le vain­queur de Roland‐Garros 1976. 

Publié le lundi 13 avril 2026 à 13:41

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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