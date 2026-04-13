Tombeur de Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (7–6[5], 6–3), Jannik Sinner a remporté son plus grand titre sur terre battue et récupéré la place de numéro 1 mondial. Un message fort passé à un mois et demi de Roland‐Garros, son principal objectif de la saison, selon son compatriote Adriano Panatta, dont les propos sont relayés par OA Sport.
« Dans les tournois majeurs, on joue un autre sport, car les matchs se disputent au meilleur des cinq sets. Il était toutefois important pour Sinner de remporter ce tournoi si important sur terre battue, justement pour acquérir la conviction nécessaire. Alcaraz a montré des passages à vide et contre un joueur comme Jannik, on ne peut pas se le permettre. Je tiens également à souligner autre chose : en fin de premier set, l’Italien n’a servi que des premières balles, et ce n’est pas un hasard si l’Espagnol l’a souligné à son coach. Quand Sinner entre sur le court, c’est comme s’il voulait vous détruire. Alcaraz n’a pas ça », a commenté le vainqueur de Roland‐Garros 1976.
Publié le lundi 13 avril 2026 à 13:41