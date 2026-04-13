Tombeur de Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo (7–6[5], 6–3), Jannik Sinner a remporté son plus grand titre sur terre battue et récu­péré la place de numéro 1 mondial. Un message fort passé à un mois et demi de Roland‐Garros, son prin­cipal objectif de la saison, selon son compa­triote Adriano Panatta, dont les propos sont relayés par OA Sport.

« Dans les tour­nois majeurs, on joue un autre sport, car les matchs se disputent au meilleur des cinq sets. Il était toute­fois impor­tant pour Sinner de remporter ce tournoi si impor­tant sur terre battue, juste­ment pour acquérir la convic­tion néces­saire. Alcaraz a montré des passages à vide et contre un joueur comme Jannik, on ne peut pas se le permettre. Je tiens égale­ment à souli­gner autre chose : en fin de premier set, l’Italien n’a servi que des premières balles, et ce n’est pas un hasard si l’Espagnol l’a souligné à son coach. Quand Sinner entre sur le court, c’est comme s’il voulait vous détruire. Alcaraz n’a pas ça », a commenté le vain­queur de Roland‐Garros 1976.