« Ce match entre Alcaraz et Sinner ne restera pas dans les annales. Il y avait du vent, certes, mais ce n’était pas non plus la tempête », lâchait le jour­na­liste Benoît Maylin juste après la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Et lors de la dernière émis­sion « Sans Filet » de Winamax, le chro­ni­queur n’a pas non plus épargné l’Espagnol, auteur d’un match raté selon lui.

👶 « Alcaraz a été un petit garçon sur cette finale. Il n’a pas arrêté de se plaindre mais n’a fait aucune modi­fi­ca­tion sur sa posi­tion au retour. Je n’ai pas vu Carlos bien joué au tennis. Dans sa team ça doit parler là, le Ferrero j’at­tends… »



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« Il y une espèce de pres­sion entre les deux. Ils s’aiment, ils s’adorent, ils se font des bisous. C’est très beau tout ça, mais quand tu rentres sur le court, tu veux bouffer le mec en face. Et moi, celui que je ne comprends pas, c’est Alcaraz. C’était un petit garçon sur le court qui n’a pas arrêté de gémir, de dire à Samuel Lopez : ‘je n’y arrive pas, il ne passe que des premières.’ Il ne modi­fiait même pas son place­ment. Il était tout le temps dans les bâches, quelle que soit la balle. Alors que s’il y a du vent, juste­ment, tu dois t’ap­pro­cher pour ne pas avoir les aléas d’une trajec­toire incer­taine. Qu’est‐ce qu’il a fait Sinner lui ? Bien sûr, il n’est pas con lui, il a avancé. Il lui a mis plus de pres­sion. Et la terre battue, c’est peut‐être la surface sur laquelle tu dois gagner ta bataille de fond de cours. Si tu empêches l’autre d’avancer à l’in­té­rieur du cours, tu l’empêches de diriger le jeu. Et avec les glis­sades, les faux rebonds, en plus le vent, bien sûr que tu as un avan­tage, et tech­nique, et tactique, et psycho­lo­gique. Alcaraz n’a pas bougé, n’a pas réfléchi. Je pense qu’il était complè­te­ment téta­nisé par l’enjeu (la place de numéro 1 mondial). Parce que je ne l’ai pas vu bien jouer. Je n’ai pas vu le cham­pion de Roland‐Garros. Pour moi, il s’est fait bouffer. Dans son équipe, ça doit parler, le Ferrero (ancien coach d’Alcaraz), j’attends… »