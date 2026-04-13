« Ce match entre Alcaraz et Sinner ne restera pas dans les annales. Il y avait du vent, certes, mais ce n’était pas non plus la tempête », lâchait le journaliste Benoît Maylin juste après la victoire de Jannik Sinner contre Carlos Alcaraz en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.
Et lors de la dernière émission « Sans Filet » de Winamax, le chroniqueur n’a pas non plus épargné l’Espagnol, auteur d’un match raté selon lui.
👶 « Alcaraz a été un petit garçon sur cette finale. Il n’a pas arrêté de se plaindre mais n’a fait aucune modification sur sa position au retour. Je n’ai pas vu Carlos bien joué au tennis. Dans sa team ça doit parler là, le Ferrero j’attends… »— Sans Filet 🔞 (@SansFilet) April 13, 2026
🗣️ @BenoitMaylin pic.twitter.com/OtNMTqBfJz
« Il y une espèce de pression entre les deux. Ils s’aiment, ils s’adorent, ils se font des bisous. C’est très beau tout ça, mais quand tu rentres sur le court, tu veux bouffer le mec en face. Et moi, celui que je ne comprends pas, c’est Alcaraz. C’était un petit garçon sur le court qui n’a pas arrêté de gémir, de dire à Samuel Lopez : ‘je n’y arrive pas, il ne passe que des premières.’ Il ne modifiait même pas son placement. Il était tout le temps dans les bâches, quelle que soit la balle. Alors que s’il y a du vent, justement, tu dois t’approcher pour ne pas avoir les aléas d’une trajectoire incertaine. Qu’est‐ce qu’il a fait Sinner lui ? Bien sûr, il n’est pas con lui, il a avancé. Il lui a mis plus de pression. Et la terre battue, c’est peut‐être la surface sur laquelle tu dois gagner ta bataille de fond de cours. Si tu empêches l’autre d’avancer à l’intérieur du cours, tu l’empêches de diriger le jeu. Et avec les glissades, les faux rebonds, en plus le vent, bien sûr que tu as un avantage, et technique, et tactique, et psychologique. Alcaraz n’a pas bougé, n’a pas réfléchi. Je pense qu’il était complètement tétanisé par l’enjeu (la place de numéro 1 mondial). Parce que je ne l’ai pas vu bien jouer. Je n’ai pas vu le champion de Roland‐Garros. Pour moi, il s’est fait bouffer. Dans son équipe, ça doit parler, le Ferrero (ancien coach d’Alcaraz), j’attends… »
Publié le lundi 13 avril 2026 à 17:35