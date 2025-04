Après sa victoire contre Lorenzo Musetti en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a rendu un bel hommage à Lorenzo Musetti et son équipe (notam­ment son coach, Simone Tartarini), qu’il connaît depuis de nombreuses années.

Carlos Alcaraz had kind words for Musetti after beating him in Monte Carlo final :



“I want to congra­tu­late Lorenzo for the great week you’ve done. Your first Masters 1000 final. I’m pretty sure it won’t be the last time you’re gonna play in this stadium, in this round.. figh­ting… pic.twitter.com/E2RrQ83RVg