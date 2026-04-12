Le vent souffle en rafales et la bataille fait rage entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Quelques minutes avant de céder la première manche au tie‐break sur une double faute (7−6 [5]), l’Espagnol a fait part de sa frus­tra­tion à son coach, esti­mant ne pas assez bien servir.

« Il réussit tous ses premiers services, moi pas un seul. C’est le premier service qui fait toute la diffé­rence », a lâché Alcaraz, alors même qu’il affi­chait un pour­cen­tage de premières balles légè­re­ment supé­rieur à celui de son adver­saire dans ce set (57 % contre 53 %).

🗣️ “Él mete todo primeros y yo ni uno. El primer saque es la dife­rencia de todo”.



Alcaraz, a Samu.



Procede a hacer dos grandes primeros. — José Morón (@jmgmoron) April 12, 2026

Pour rappel, Alcaraz doit défendre sur ce match son titre mais aussi sa première place mondiale.