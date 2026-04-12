Le vent souffle en rafales et la bataille fait rage entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.
Quelques minutes avant de céder la première manche au tie‐break sur une double faute (7−6 [5]), l’Espagnol a fait part de sa frustration à son coach, estimant ne pas assez bien servir.
« Il réussit tous ses premiers services, moi pas un seul. C’est le premier service qui fait toute la différence », a lâché Alcaraz, alors même qu’il affichait un pourcentage de premières balles légèrement supérieur à celui de son adversaire dans ce set (57 % contre 53 %).
🗣️ “Él mete todo primeros y yo ni uno. El primer saque es la diferencia de todo”.— José Morón (@jmgmoron) April 12, 2026
Alcaraz, a Samu.
Procede a hacer dos grandes primeros.
Pour rappel, Alcaraz doit défendre sur ce match son titre mais aussi sa première place mondiale.
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 17:01