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Alcaraz à son coach lors de sa finale contre Sinner : « C’est ce qui fait toute la différence »

Par
Baptiste Mulatier
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Le vent souffle en rafales et la bataille fait rage entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Quelques minutes avant de céder la première manche au tie‐break sur une double faute (7−6 [5]), l’Espagnol a fait part de sa frus­tra­tion à son coach, esti­mant ne pas assez bien servir.

« Il réussit tous ses premiers services, moi pas un seul. C’est le premier service qui fait toute la diffé­rence », a lâché Alcaraz, alors même qu’il affi­chait un pour­cen­tage de premières balles légè­re­ment supé­rieur à celui de son adver­saire dans ce set (57 % contre 53 %).

Pour rappel, Alcaraz doit défendre sur ce match son titre mais aussi sa première place mondiale.

Publié le dimanche 12 avril 2026 à 17:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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