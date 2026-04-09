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Alcaraz a une réelle obses­sion : « Il ne s’agit pas seule­ment de mes perfor­mances sur le court, mais aussi de ma façon d’y penser en dehors »

Par
Laurent Trupiano
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Dans une inter­view accordé à Eurosport Allemagne, Carlos Alcaraz a expliqué qu’il avait vrai­ment un objectif tech­nique très précis. Si des progrès ont déjà été constatés, il veut aller encore plus loin.

« Il y a plusieurs points que je souhaite améliorer. Mon service en fait partie. J’y consacre beau­coup de temps, pas seule­ment sur le court. Je réflé­chis à la manière de l’amé­liorer : les dépla­ce­ments, le lancer de balle, la tech­nique, mes sensa­tions. C’est un aspect crucial. Il ne s’agit pas seule­ment de mes perfor­mances sur le court, mais aussi de ma façon d’y penser en dehors. Je veux progresser dans ce domaine, me sentir mieux après chaque match et chaque entraînement »

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 10:10

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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