Dans une inter­view accordé à Eurosport Allemagne, Carlos Alcaraz a expliqué qu’il avait vrai­ment un objectif tech­nique très précis. Si des progrès ont déjà été constatés, il veut aller encore plus loin.

« Il y a plusieurs points que je souhaite améliorer. Mon service en fait partie. J’y consacre beau­coup de temps, pas seule­ment sur le court. Je réflé­chis à la manière de l’amé­liorer : les dépla­ce­ments, le lancer de balle, la tech­nique, mes sensa­tions. C’est un aspect crucial. Il ne s’agit pas seule­ment de mes perfor­mances sur le court, mais aussi de ma façon d’y penser en dehors. Je veux progresser dans ce domaine, me sentir mieux après chaque match et chaque entraînement »