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Alcaraz, après avoir battu Vacherot et rejoint Sinner en finale : « Je pense que c’est le moment rêvé pour tout le monde »

Par
Baptiste Mulatier
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Étonnamment, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ne s’étaient pas encore affrontés en 2026. Ce sera le cas en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo dimanche, avec un enjeu énorme : si l’Italien s’im­pose, il retrou­vera la place de numéro 1 mondial. 

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Valentin Vacherot en demi‐finales, l’Espagnol a exprimé son exci­ta­tion avant de tenter de défendre son titre et son trône. 

« Je pense que c’est le moment rêvé pour tout le monde. Je me bats pour remporter mon deuxième titre à Monte‐Carlo. Lui, il se bat pour son premier. Ça va être un match vrai­ment spécial. La place de numéro 1 est en jeu. Ça rend la rencontre de demain (dimanche) encore plus spéciale. Je suis tout simple­ment très heureux d’avoir remporté ce match très diffi­cile contre Valentin. Il joue un excellent tennis et déborde de confiance en ce moment. Jouer dans sa ville natale, c’était vrai­ment diffi­cile à gérer. Pour ma part, je suis très impa­tient de disputer mon premier duel contre Jannik cette année. Je suis impa­tient d’y être. »

Publié le samedi 11 avril 2026 à 17:31

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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