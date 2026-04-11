Étonnamment, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ne s’étaient pas encore affrontés en 2026. Ce sera le cas en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo dimanche, avec un enjeu énorme : si l’Italien s’im­pose, il retrou­vera la place de numéro 1 mondial.

Lors de l’in­ter­view sur le court après sa victoire contre Valentin Vacherot en demi‐finales, l’Espagnol a exprimé son exci­ta­tion avant de tenter de défendre son titre et son trône.

Carlos Alcaraz on facing Jannik Sinner next in Monte Carlo final



“I think it’s the dream spot for everyone. I’m figh­ting for my 2nd Monte Carlo title. He’s figh­ting for his first one. It’s gonna be a really special one. The number 1 is on the line. That makes tomorrow even more… pic.twitter.com/9eyxZWNpqF — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 11, 2026

« Je pense que c’est le moment rêvé pour tout le monde. Je me bats pour remporter mon deuxième titre à Monte‐Carlo. Lui, il se bat pour son premier. Ça va être un match vrai­ment spécial. La place de numéro 1 est en jeu. Ça rend la rencontre de demain (dimanche) encore plus spéciale. Je suis tout simple­ment très heureux d’avoir remporté ce match très diffi­cile contre Valentin. Il joue un excellent tennis et déborde de confiance en ce moment. Jouer dans sa ville natale, c’était vrai­ment diffi­cile à gérer. Pour ma part, je suis très impa­tient de disputer mon premier duel contre Jannik cette année. Je suis impa­tient d’y être. »