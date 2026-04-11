Étonnamment, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ne s’étaient pas encore affrontés en 2026. Ce sera le cas en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo dimanche, avec un enjeu énorme : si l’Italien s’impose, il retrouvera la place de numéro 1 mondial.
Lors de l’interview sur le court après sa victoire contre Valentin Vacherot en demi‐finales, l’Espagnol a exprimé son excitation avant de tenter de défendre son titre et son trône.
Carlos Alcaraz on facing Jannik Sinner next in Monte Carlo final— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 11, 2026
“I think it’s the dream spot for everyone. I’m fighting for my 2nd Monte Carlo title. He’s fighting for his first one. It’s gonna be a really special one. The number 1 is on the line. That makes tomorrow even more… pic.twitter.com/9eyxZWNpqF
« Je pense que c’est le moment rêvé pour tout le monde. Je me bats pour remporter mon deuxième titre à Monte‐Carlo. Lui, il se bat pour son premier. Ça va être un match vraiment spécial. La place de numéro 1 est en jeu. Ça rend la rencontre de demain (dimanche) encore plus spéciale. Je suis tout simplement très heureux d’avoir remporté ce match très difficile contre Valentin. Il joue un excellent tennis et déborde de confiance en ce moment. Jouer dans sa ville natale, c’était vraiment difficile à gérer. Pour ma part, je suis très impatient de disputer mon premier duel contre Jannik cette année. Je suis impatient d’y être. »
Publié le samedi 11 avril 2026 à 17:31