Carlos Alcaraz, qui avait perdu face à Sebastian Korda en 2022 pour son seul match à Monte‐Carlo depuis le début de sa carrière, a remporté son toute première victoire sur le Rocher ce mercredi contre Francisco Cerundolo. Après un premier set labo­rieux, l’Espagnol a large­ment élevé le niveau et dérouler pour s’im­poser en 1h40 de jeu face au 22e mondial : 3–6, 6–0, 6–1.

« Oui c’est un soula­ge­ment. Je ne vais pas dire que j’étais nerveux à cause de ça, mais oui, c’est l’un des rares tour­nois où je n’avais pas encore gagné un seul match. J’ai enfin obtenu ma première victoire ici et je continue, donc je me sens bien. Comme je l’ai dit, c’est un très beau tournoi et je veux vrai­ment aller loin », a déclaré l’Espagnol en confé­rence de presse.

En huitièmes de finale, il affron­tera l’Allemand Daniel Altmaier, tombeur de Felix Auger‐Aliassime et de Richard Gasquet.