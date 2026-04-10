Vainqueur poussif de Tomas Etcheverry en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz va affronter pour la première fois de sa carrière le fantasque Alexander Bublik. Un duel qui promet entre sans doute les deux joueurs les plus créa­tifs du circuit.

Interrogé sur les propos de l’ac­tuel 10e joueur mondial sur son impres­sion­nante domi­na­tion avec Jannik Sinner en Grand Chelem, l’Espagnol, même flatté, a fait part de son désac­cord. Extraits.

Q. Au prochain tour, vous affron­terez Bublik. Il a récem­ment déclaré que Jannik et vous étiez intou­chables en Grand Chelem. Êtes‐vous d’ac­cord avec lui ?

CARLOS ALCARAZ : Eh bien, je veux dire, oui, nous avons disputé les neuf derniers, je ne sais pas, les neuf derniers tour­nois du Grand Chelem, mais je ne crois toujours pas que nous soyons invin­cibles en Grand Chelem. Mais un joueur comme Bublik, qui est dans le top 10, ou du moins je crois qu’il y est toujours, qui dit ça, vous savez, ça aide beau­coup pour la confiance. Quelqu’un qui comprend aussi bien le jeu que Bublik et qui dit qu’on ne peut pas perdre en Grand Chelem, ça nous aide beau­coup à jouer avec beau­coup de confiance. Mais pour être honnête, je ne suis pas vrai­ment d’ac­cord avec ça.