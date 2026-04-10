Vainqueur poussif de Tomas Etcheverry en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz va affronter pour la première fois de sa carrière le fantasque Alexander Bublik. Un duel qui promet entre sans doute les deux joueurs les plus créatifs du circuit.
Interrogé sur les propos de l’actuel 10e joueur mondial sur son impressionnante domination avec Jannik Sinner en Grand Chelem, l’Espagnol, même flatté, a fait part de son désaccord. Extraits.
Q. Au prochain tour, vous affronterez Bublik. Il a récemment déclaré que Jannik et vous étiez intouchables en Grand Chelem. Êtes‐vous d’accord avec lui ?
CARLOS ALCARAZ : Eh bien, je veux dire, oui, nous avons disputé les neuf derniers, je ne sais pas, les neuf derniers tournois du Grand Chelem, mais je ne crois toujours pas que nous soyons invincibles en Grand Chelem. Mais un joueur comme Bublik, qui est dans le top 10, ou du moins je crois qu’il y est toujours, qui dit ça, vous savez, ça aide beaucoup pour la confiance. Quelqu’un qui comprend aussi bien le jeu que Bublik et qui dit qu’on ne peut pas perdre en Grand Chelem, ça nous aide beaucoup à jouer avec beaucoup de confiance. Mais pour être honnête, je ne suis pas vraiment d’accord avec ça.
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 08:48