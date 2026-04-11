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Alcaraz et Vacherot déjà fixés sur leur sort !

Par
Baptiste Mulatier
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Alors qu’il va affronter le héros local Valentin Vacherot en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo ce samedi, avec l’ob­jectif de défendre son titre et sa première place mondiale, Carlos Alcaraz devrait enchaîner dès la semaine prochaine avec l’ATP 500 de Barcelone (13 au 19 avril). 

Battu par Holger Rune en finale de la dernière édition mais déjà vain­queur du tournoi en 2022 et 2023, l’Espagnol connaît son parcours poten­tiel en Catalogne, où Casper Ruud et Felix Auger‐Aliassime ont déclaré forfait. 

Le parcours poten­tiel de Carlos Alcaraz : 

Le tableau complet de l’ATP 500 de Barcelone : 

A noter que Valentin Vacherot affron­tera le Français Terence Atmane au premier tour. 

Publié le samedi 11 avril 2026 à 13:57

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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