Alors qu’il va affronter le héros local Valentin Vacherot en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo ce samedi, avec l’ob­jectif de défendre son titre et sa première place mondiale, Carlos Alcaraz devrait enchaîner dès la semaine prochaine avec l’ATP 500 de Barcelone (13 au 19 avril).

Battu par Holger Rune en finale de la dernière édition mais déjà vain­queur du tournoi en 2022 et 2023, l’Espagnol connaît son parcours poten­tiel en Catalogne, où Casper Ruud et Felix Auger‐Aliassime ont déclaré forfait.

Le parcours poten­tiel de Carlos Alcaraz :

Camino poten­cial de Carlos Alcaraz en Barcelona :



R1 Quali

R2 Báez/Machac

QF Rublev/Navone

SF De Miñaur/Etcheverry/Draper

F Fils/Musetti pic.twitter.com/FlJO2E0Jrd — Germán R. Abril (@gerebit0) April 11, 2026

Le tableau complet de l’ATP 500 de Barcelone :

TIRAGE – ATP 500 BARCELONE 🇪🇸



Partie haute 👉 Alcaraz, De Minaur, Rublev, Draper…



Partie basse 👉 Musetti, Khachanov, Vacherot, Norrie…



Qui sera cham­pion en Espagne ? 🏆 pic.twitter.com/Vi2dnMrxAw — Game, Set & Talk (@GameSetAndTalk) April 11, 2026

A noter que Valentin Vacherot affron­tera le Français Terence Atmane au premier tour.