Alors qu’il va affronter le héros local Valentin Vacherot en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo ce samedi, avec l’objectif de défendre son titre et sa première place mondiale, Carlos Alcaraz devrait enchaîner dès la semaine prochaine avec l’ATP 500 de Barcelone (13 au 19 avril).
Battu par Holger Rune en finale de la dernière édition mais déjà vainqueur du tournoi en 2022 et 2023, l’Espagnol connaît son parcours potentiel en Catalogne, où Casper Ruud et Felix Auger‐Aliassime ont déclaré forfait.
Le parcours potentiel de Carlos Alcaraz :
Camino potencial de Carlos Alcaraz en Barcelona :— Germán R. Abril (@gerebit0) April 11, 2026
R1 Quali
R2 Báez/Machac
QF Rublev/Navone
SF De Miñaur/Etcheverry/Draper
F Fils/Musetti pic.twitter.com/FlJO2E0Jrd
Le tableau complet de l’ATP 500 de Barcelone :
TIRAGE – ATP 500 BARCELONE 🇪🇸— Game, Set & Talk (@GameSetAndTalk) April 11, 2026
Partie haute 👉 Alcaraz, De Minaur, Rublev, Draper…
Partie basse 👉 Musetti, Khachanov, Vacherot, Norrie…
Qui sera champion en Espagne ? 🏆 pic.twitter.com/Vi2dnMrxAw
A noter que Valentin Vacherot affrontera le Français Terence Atmane au premier tour.
Publié le samedi 11 avril 2026 à 13:57