Accueil ATP ATP - Monte Carlo

Alcaraz : « Je suis presque sûr que Sinner repense aux tour­nois qu’il a disputés sur terre battue l’année dernière, et je suis presque sûr qu’il sera meilleur cette année »

Par
Laurent Trupiano
-
918
Screenshot

Carlos aime bien parler de Jannik alors que l’Italien est plus discret que l’Espagnol dans cet exer­cice. A l’issue de son succès très facile à l’Argentin Baez, Carlos a plus évoqué la saison de Jannik que la sienne.

« Je connais Jannik, et on a tous pu voir qu’il revient toujours plus fort et encore meilleur quand il perd des matchs. Je suis presque sûr qu’il repense aux tour­nois qu’il a disputés sur terre battue l’année dernière, et je suis presque sûr qu’il sera meilleur cette année. Je dois donc simple­ment m’y préparer. Il se sent plus à l’aise sur dur et que je me sens plus à l’aise sur terre battue, car j’ai grandi sur cette surface. On verra. Je dirais qu’il a soif de victoire sur terre battue pour tous les tour­nois, et surtout ceux qu’il n’a pas encore remportés. Alors voyons comment ça va se passer, mais c’est sûr, pour lui comme pour moi, la saison sur terre battue qui s’annonce va être très intéressante »

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 08:47

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥