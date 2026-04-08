Carlos aime bien parler de Jannik alors que l’Italien est plus discret que l’Espagnol dans cet exer­cice. A l’issue de son succès très facile à l’Argentin Baez, Carlos a plus évoqué la saison de Jannik que la sienne.

« Je connais Jannik, et on a tous pu voir qu’il revient toujours plus fort et encore meilleur quand il perd des matchs. Je suis presque sûr qu’il repense aux tour­nois qu’il a disputés sur terre battue l’année dernière, et je suis presque sûr qu’il sera meilleur cette année. Je dois donc simple­ment m’y préparer. Il se sent plus à l’aise sur dur et que je me sens plus à l’aise sur terre battue, car j’ai grandi sur cette surface. On verra. Je dirais qu’il a soif de victoire sur terre battue pour tous les tour­nois, et surtout ceux qu’il n’a pas encore remportés. Alors voyons comment ça va se passer, mais c’est sûr, pour lui comme pour moi, la saison sur terre battue qui s’annonce va être très intéressante »