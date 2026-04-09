De passage chez nos confrères d’Eurosport à quelques heures d’affronter l’Argentin Etcheverry, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz, interrogé par Justine Henin, est revenu sur ses propos concernant la place de numéro 1 mondial.
Pour rappel, l’Espagnol, après son entrée en lice sur le Rocher, s’était clairement rendu à l’évidence en expliquant qu’il allait de toute façon perdre sa place de numéro 1 mondial au profit de Jannik Sinner lors de cette saison sur terre battue. Des propos qu’il a tenu à confirmer. Extraits.
Justine Hénin : Tout le monde parle de la bataille pour le rang de numéro 1. Vous avez surpris tout le monde mardi en affirmant que vous saviez que vous alliez perdre la place prochainement. Je n’ai, personnellement, pas été surprise. Je sais que l’obsession des champions n’est pas d’être numéro un mondial mais de le rester. Vous parlez souvent des axes d’amélioration, quelles sont‐elles pour vous ?
Carlos Alcaraz : J’ai des pistes. Le service, évidemment. J’ai déjà investi tellement de temps dans ce secteur, pas uniquement sur le court mais aussi en dehors. Comment améliorer le mouvement, le lancer, la technique, le feeling. J’ai vraiment bossé sur ça, c’est capital à mes yeux de le visualiser sur et en dehors du court. Pour en revenir à Jannik et la place de numéro un mondial, j’ai vu que ma déclaration avait fait réagir. Mais je le pense. Il a plusieurs tournois importants à venir où il peut obtenir beaucoup de points. Moi, je dois en défendre et je ne peux pas tous les défendre. Ça va être compliqué mais c’est aussi la beauté de notre duel. Il va redevenir numéro un mondial, je vais le pousser aussi loin que possible pour récupérer cette place. Ce duel pour la première place est très beau jusqu’à présent.
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 12:21