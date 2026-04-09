De passage chez nos confrères d’Eurosport à quelques heures d’af­fronter l’Argentin Etcheverry, en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz, inter­rogé par Justine Henin, est revenu sur ses propos concer­nant la place de numéro 1 mondial.

Pour rappel, l’Espagnol, après son entrée en lice sur le Rocher, s’était clai­re­ment rendu à l’évi­dence en expli­quant qu’il allait de toute façon perdre sa place de numéro 1 mondial au profit de Jannik Sinner lors de cette saison sur terre battue. Des propos qu’il a tenu à confirmer. Extraits.

Justine Hénin : Tout le monde parle de la bataille pour le rang de numéro 1. Vous avez surpris tout le monde mardi en affir­mant que vous saviez que vous alliez perdre la place prochai­ne­ment. Je n’ai, person­nel­le­ment, pas été surprise. Je sais que l’obsession des cham­pions n’est pas d’être numéro un mondial mais de le rester. Vous parlez souvent des axes d’amélioration, quelles sont‐elles pour vous ?

Carlos Alcaraz : J’ai des pistes. Le service, évidem­ment. J’ai déjà investi telle­ment de temps dans ce secteur, pas unique­ment sur le court mais aussi en dehors. Comment améliorer le mouve­ment, le lancer, la tech­nique, le feeling. J’ai vrai­ment bossé sur ça, c’est capital à mes yeux de le visua­liser sur et en dehors du court. Pour en revenir à Jannik et la place de numéro un mondial, j’ai vu que ma décla­ra­tion avait fait réagir. Mais je le pense. Il a plusieurs tour­nois impor­tants à venir où il peut obtenir beau­coup de points. Moi, je dois en défendre et je ne peux pas tous les défendre. Ça va être compliqué mais c’est aussi la beauté de notre duel. Il va rede­venir numéro un mondial, je vais le pousser aussi loin que possible pour récu­pérer cette place. Ce duel pour la première place est très beau jusqu’à présent.