Opposé pour la toute première fois à Alexander Bublik, à l’occasion des quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a déroulé.
Tombeur en deux sets du 11e joueur mondial (6−3, 6–0), l’Espagnol a remporté à seulement 22 ans la… 300e victoire de sa carrière !
Can’t stop, won’t stop 🥵@carlosalcaraz #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/tMW3ezNf6Y— Rolex Monte‐Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 10, 2026
Comme John McEnroe, l’actuel numéro 1 mondial n’aura eu besoin que de 367 matchs pour atteindre cette barre symbolique des 300 succès sur le circuit ATP.
Encore plus performance dans le domaine que Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et d’autres légendes l’histoire du tennis, Alcaraz se situe juste derrière Rod Laver et Jimmy Connors.
Fewest matches needed till the 300th tour‐level win :— José Morgado (@josemorgado) April 10, 2026
Laver, 355
Connors, 365
McEnroe, 367
ALCARAZ, 367
Lendl, 373
Nadal, 373
Becker, 374 pic.twitter.com/1zmJ5solls
Carlos Alcaraz va désormais tenter de poursuivre la défense de son titre et de sa première place mondiale face à Valentin Vacherot ou Alex de Minaur en demies, avant de potentiellement retrouver Jannik Sinner ou Alexander Zverev en finale.
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 17:37