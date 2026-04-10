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Alcaraz plus rapide que Federer, Nadal et Djokovic : seules deux légendes font mieux que lui !

Par
Baptiste Mulatier
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Opposé pour la toute première fois à Alexander Bublik, à l’oc­ca­sion des quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a déroulé. 

Tombeur en deux sets du 11e joueur mondial (6−3, 6–0), l’Espagnol a remporté à seule­ment 22 ans la… 300e victoire de sa carrière ! 

Comme John McEnroe, l’ac­tuel numéro 1 mondial n’aura eu besoin que de 367 matchs pour atteindre cette barre symbo­lique des 300 succès sur le circuit ATP. 

Encore plus perfor­mance dans le domaine que Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et d’autres légendes l’his­toire du tennis, Alcaraz se situe juste derrière Rod Laver et Jimmy Connors. 

Carlos Alcaraz va désor­mais tenter de pour­suivre la défense de son titre et de sa première place mondiale face à Valentin Vacherot ou Alex de Minaur en demies, avant de poten­tiel­le­ment retrouver Jannik Sinner ou Alexander Zverev en finale. 

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 17:37

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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