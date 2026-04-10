Opposé pour la toute première fois à Alexander Bublik, à l’oc­ca­sion des quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Carlos Alcaraz a déroulé.

Tombeur en deux sets du 11e joueur mondial (6−3, 6–0), l’Espagnol a remporté à seule­ment 22 ans la… 300e victoire de sa carrière !

Comme John McEnroe, l’ac­tuel numéro 1 mondial n’aura eu besoin que de 367 matchs pour atteindre cette barre symbo­lique des 300 succès sur le circuit ATP.

Encore plus perfor­mance dans le domaine que Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et d’autres légendes l’his­toire du tennis, Alcaraz se situe juste derrière Rod Laver et Jimmy Connors.

Fewest matches needed till the 300th tour‐level win :



Laver, 355

Connors, 365

McEnroe, 367

ALCARAZ, 367

Lendl, 373

Nadal, 373

Becker, 374 pic.twitter.com/1zmJ5solls — José Morgado (@josemorgado) April 10, 2026

Carlos Alcaraz va désor­mais tenter de pour­suivre la défense de son titre et de sa première place mondiale face à Valentin Vacherot ou Alex de Minaur en demies, avant de poten­tiel­le­ment retrouver Jannik Sinner ou Alexander Zverev en finale.