« Carlos a dit lui‐même qu’il voulait être le meilleur joueur de l’histoire. Je respecte ce genre de menta­lité. Mais c’est peut‐être un peu tôt pour lui de penser à l’histoire », mettait en garde Novak Djokovic en début d’année lors d’une inter­view accordée à GQ.

Justement inter­rogé par GQ Espagne à l’oc­ca­sion de la sortie prochaine de son docu­men­taire sur Netflix (23 avril), Carlos Alcaraz a mis les choses au clair.

« Je n’en fais pas une obses­sion. J’ai toujours dit que j’ai­me­rais être le meilleur de l’his­toire et m’as­seoir à la table du Big 3, mais ce sont des grands mots, pas une obses­sion. Et je dis toujours que j’ai­me­rais qu’on se souvienne de moi comme d’une source d’ins­pi­ra­tion pour les plus jeunes, et comme de quel­qu’un qui s’est amusé à faire ce qu’il aimait le plus, avec le sourire aux lèvres et en faisant plaisir aux gens. »