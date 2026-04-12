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Alcaraz réaliste avant son duel face à Sinner : « Je peux perdre contre lui sur n’im­porte quelle surface, dans n’im­porte quel tournoi. Je sais donc que je dois être prêt »

Par
Laurent Trupiano
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Même si les chiffres le placent comme le favori de la finale, Carlos Alcaraz fait plus que se méfier car il est vrai que Jannik a réalisé une belle semaine.

« Son niveau sur terre battue est excellent. Qu’il joue mieux sur dur ou sur gazon, ça n’a pas d’im­por­tance. Ça ne veut pas dire qu’il joue vrai­ment mal sur terre battue. Je dirais que je me sens plus à l’aise. Je me sens plus à l’aise sur terre battue en raison de mon style de jeu. Mais bon, je peux perdre contre lui sur n’im­porte quelle surface, dans n’im­porte quel tournoi. Je sais donc que je dois être prêt. Je sais que je dois jouer mon meilleur tennis si je veux le battre »

Publié le dimanche 12 avril 2026 à 11:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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