Même si les chiffres le placent comme le favori de la finale, Carlos Alcaraz fait plus que se méfier car il est vrai que Jannik a réalisé une belle semaine.
« Son niveau sur terre battue est excellent. Qu’il joue mieux sur dur ou sur gazon, ça n’a pas d’importance. Ça ne veut pas dire qu’il joue vraiment mal sur terre battue. Je dirais que je me sens plus à l’aise. Je me sens plus à l’aise sur terre battue en raison de mon style de jeu. Mais bon, je peux perdre contre lui sur n’importe quelle surface, dans n’importe quel tournoi. Je sais donc que je dois être prêt. Je sais que je dois jouer mon meilleur tennis si je veux le battre »
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 11:45