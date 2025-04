Les dernières défaites de Carlos Alcaraz (contre Jiri Lehecka en quarts de finale à Doha, contre Jack Draper en demies à Indian Wells et contre David Goffin dès le deuxième tour à Miami) ont beau­coup fait parler dans le monde du tennis.

Alors que la plupart des obser­va­teurs soulignent l’in­cons­tance de son jeu, le quadruple lauréat en Grand Chelem a répondu aux critiques lors de la journée des médias dimanche à Monte‐Carlo. Des propos rapportés sur le site du Masters 1000 moné­gasque :

« Je suis très heureux de la façon dont je joue. Depuis le début de l’année, je joue très bien au tennis. Le tennis, ce n’est pas seule­ment frapper la balle. C’est bien plus que cela. C’est une ques­tion de menta­lité, de physique. Je suis très heureux de mon jeu. Les gens ne pensent pas à l’ad­ver­saire, ils ne pensent qu’à moi. Dès que je perds, les gens disent qu’il se passe quelque chose. Je ne pense pas que ce soit juste. Je suis simple­ment heureux et prête à bien jouer sur la terre battue. Beaucoup de gens ont dit que j’au­rais dû jouer un meilleur tennis ou gagner plus de tour­nois, mais je ne pense pas que ce soit juste. Je pense que le tirage au sort de chaque tournoi est très ouvert et que beau­coup de joueurs jouent bien au tennis et méritent d’être là. »