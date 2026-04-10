Qualifié dans la douleur pour les quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlos après une victoire poussive contre l’Argentin, Etcheverry, Carlos Alcaraz a été invité à réagir, en conférence de presse, au classement proposé par Joao Fonseca concernant les meilleurs coups droits du circuit.
Et visiblement, le numéro 1 mondial n’était pas vraiment d’accord avec la présence de Stefanos Tsitsipas dans ce Top 5, expliquant que Félix Auger‐Aliassime méritait davantage d’y figurer. Extraits.
Q. Ce matin, on a demandé à Fonseca qui avait le meilleur coup droit, et il a répondu que voici l’ordre : Alcaraz, Sinner, Fonseca, Berrettini, Tsitsipas. Pensez‐vous que ce classement soit juste, ou y apporteriez‐vous quelques modifications ?
CARLOS ALCARAZ : C’est délicat, mais en même temps, c’est une très bonne liste. Une très bonne liste de la part de Joao. Je ne sais pas. Je pourrais ajouter Andrey Rublev à cette liste. Si je pouvais changer, là tout de suite, je remplacerais Tsitsipas par Félix Auger, par exemple. J’adore le coup droit de Félix Auger. Oui, et le reste est plutôt bien. Berrettini est dans le classement ? Berrettini est 4e, c’est ça ? Oui, le classement est assez complet. Donc j’aimerais probablement qu’Andrey Rublev et Félix Auger y figurent.
Q. Vous considérez‐vous comme le numéro un ?
CARLOS ALCARAZ : Oui, je me sentirais bien à la première place (sourire).
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 12:02