Qualifié dans la douleur pour les quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlos après une victoire pous­sive contre l’Argentin, Etcheverry, Carlos Alcaraz a été invité à réagir, en confé­rence de presse, au clas­se­ment proposé par Joao Fonseca concer­nant les meilleurs coups droits du circuit.

Et visi­ble­ment, le numéro 1 mondial n’était pas vrai­ment d’ac­cord avec la présence de Stefanos Tsitsipas dans ce Top 5, expli­quant que Félix Auger‐Aliassime méri­tait davan­tage d’y figurer. Extraits.

Q. Ce matin, on a demandé à Fonseca qui avait le meilleur coup droit, et il a répondu que voici l’ordre : Alcaraz, Sinner, Fonseca, Berrettini, Tsitsipas. Pensez‐vous que ce clas­se­ment soit juste, ou y apporteriez‐vous quelques modi­fi­ca­tions ?

CARLOS ALCARAZ : C’est délicat, mais en même temps, c’est une très bonne liste. Une très bonne liste de la part de Joao. Je ne sais pas. Je pour­rais ajouter Andrey Rublev à cette liste. Si je pouvais changer, là tout de suite, je rempla­ce­rais Tsitsipas par Félix Auger, par exemple. J’adore le coup droit de Félix Auger. Oui, et le reste est plutôt bien. Berrettini est dans le clas­se­ment ? Berrettini est 4e, c’est ça ? Oui, le clas­se­ment est assez complet. Donc j’ai­me­rais proba­ble­ment qu’Andrey Rublev et Félix Auger y figurent.

Q. Vous considérez‐vous comme le numéro un ?

CARLOS ALCARAZ : Oui, je me senti­rais bien à la première place (sourire).