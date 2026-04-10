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Alcaraz sans pitié avec Tsitsipas : « Si je pouvais changer quelque chose dans ce clas­se­ment, je rempla­ce­rais Stefanos par Félix Auger‐Aliassime »

Par
Thomas S
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Qualifié dans la douleur pour les quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlos après une victoire pous­sive contre l’Argentin, Etcheverry, Carlos Alcaraz a été invité à réagir, en confé­rence de presse, au clas­se­ment proposé par Joao Fonseca concer­nant les meilleurs coups droits du circuit.

Et visi­ble­ment, le numéro 1 mondial n’était pas vrai­ment d’ac­cord avec la présence de Stefanos Tsitsipas dans ce Top 5, expli­quant que Félix Auger‐Aliassime méri­tait davan­tage d’y figurer. Extraits. 

Q. Ce matin, on a demandé à Fonseca qui avait le meilleur coup droit, et il a répondu que voici l’ordre : Alcaraz, Sinner, Fonseca, Berrettini, Tsitsipas. Pensez‐vous que ce clas­se­ment soit juste, ou y apporteriez‐vous quelques modi­fi­ca­tions ?
CARLOS ALCARAZ : C’est délicat, mais en même temps, c’est une très bonne liste. Une très bonne liste de la part de Joao. Je ne sais pas. Je pour­rais ajouter Andrey Rublev à cette liste. Si je pouvais changer, là tout de suite, je rempla­ce­rais Tsitsipas par Félix Auger, par exemple. J’adore le coup droit de Félix Auger. Oui, et le reste est plutôt bien. Berrettini est dans le clas­se­ment ? Berrettini est 4e, c’est ça ? Oui, le clas­se­ment est assez complet. Donc j’ai­me­rais proba­ble­ment qu’Andrey Rublev et Félix Auger y figurent.

Q. Vous considérez‐vous comme le numéro un ?
CARLOS ALCARAZ : Oui, je me senti­rais bien à la première place (sourire).

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 12:02

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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