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Alcaraz stoppe Vacherot et retrouve Sinner pour une finale à très fort enjeu !

Par
Baptiste Mulatier
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Auteur d’un superbe parcours à domi­cile, quelques mois seule­ment après son impro­bable sacre à Shanghai, Valentin Vacherot a fina­le­ment cédé face à Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Futur 17e mondial, le Monégasque est tombé les armes à la main face au tenant du titre, très concentré ce samedi pour maîtriser la sensa­tion des derniers mois : 6–4, 6–4 en 1h25.

Carlos Alcaraz aura désor­mais l’occasion de défendre sa place de numéro 1 mondial face à son grand rival Jannik Sinner en finale dimanche. Les deux patrons du circuit ne s’étaient pas encore affrontés en 2026 : ils se retrouvent enfin sur le Rocher, avec une couronne en jeu. Tout un symbole…

Et les fans de tennis ne pouvaient rêver mieux.

Publié le samedi 11 avril 2026 à 17:09

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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