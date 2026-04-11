Auteur d’un superbe parcours à domi­cile, quelques mois seule­ment après son impro­bable sacre à Shanghai, Valentin Vacherot a fina­le­ment cédé face à Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Futur 17e mondial, le Monégasque est tombé les armes à la main face au tenant du titre, très concentré ce samedi pour maîtriser la sensa­tion des derniers mois : 6–4, 6–4 en 1h25.

The DREAM final is set 🍿@carlosalcaraz ends Vacherot’S hopes 6–4 6–4 to reach back‐to‐back Monte Carlo finals and set up a clash with Sinner !#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/OgdUACOQdE — Tennis TV (@TennisTV) April 11, 2026

Carlos Alcaraz aura désor­mais l’occasion de défendre sa place de numéro 1 mondial face à son grand rival Jannik Sinner en finale dimanche. Les deux patrons du circuit ne s’étaient pas encore affrontés en 2026 : ils se retrouvent enfin sur le Rocher, avec une couronne en jeu. Tout un symbole…

Et les fans de tennis ne pouvaient rêver mieux.