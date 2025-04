Mécontent de son atti­tude et de sa pres­ta­tion après sa quali­fi­ca­tion en quarts de finale, Alejandro Davidovich Fokina était beau­coup plus satis­fait après sa victoire ce vendredi face à Alexei Popyrin (6−3, 6–2, en 1h10).

Connu pour avoir un carac­tère bien trempé, l’Espagnol a décidé de faire son intros­pec­tion et entend bien devenir un joueur plus stable émotionnellement.

« Ce qui s’est passé lors du match contre Draper, je suis conscient que cela ne peut pas se repro­duire. J’ai beau­coup parlé avec mon équipe par la suite et j’ai réalisé que je ne voulais pas conti­nuer avec cette atti­tude tout au long de ma carrière spor­tive, que je devais arrêter de me plaindre, être beau­coup plus profes­sionnel et ne pas montrer autant mes émotions. Aujourd’hui (vendredi), j’ai pu être beau­coup plus concentré, rester calme et avoir une bonne atti­tude sur le court. »