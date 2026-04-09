Cela devait bien arriver un jour.

Après 37 sets remportés d’af­filée en Masters 1000, Jannik Sinner a enfin perdu une manche, ce jeudi, face au Tchèque Tomas Machac, en huitièmes de finale du Rolex Monte‐Carlos.

Pourtant impres­sion­nant lors du premier set remporté 6–1, l’Italien a connu un vrai trou d’air dans le deuxième en se retrou­vant mené 5–2, service Machac, avant d’ar­ra­cher un jeu décisif et de fina­le­ment céder à cause d’un nombre anormal de fautes directes.

6–4

6–2

7–5

6–1

6–3

6–3

6–0

6–1

6–4

7–6

6–1

6–1

6–3

6–2

7–6

7–6

6–1

6–2

6–2

6–4

7–6

7–6

6–3

6–3

6–1

6–4

7–5

7–6

6–2

6–2

6–3

7–6

6–4

6–4

6–3

6–0

6–1



6–7 ❌



Machac takes the second, and that’s the streak over. pic.twitter.com/NM7Hc4u3On — Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2026

Visiblement gêné physi­que­ment, le 2e joueur mondial va rapi­de­ment devoir inverser la tendance au risque de connaître une première défaite depuis le 19 février dernier, sur le tournoi de Doha.