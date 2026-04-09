Cela devait bien arriver un jour.
Après 37 sets remportés d’affilée en Masters 1000, Jannik Sinner a enfin perdu une manche, ce jeudi, face au Tchèque Tomas Machac, en huitièmes de finale du Rolex Monte‐Carlos.
Pourtant impressionnant lors du premier set remporté 6–1, l’Italien a connu un vrai trou d’air dans le deuxième en se retrouvant mené 5–2, service Machac, avant d’arracher un jeu décisif et de finalement céder à cause d’un nombre anormal de fautes directes.
6–4— Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2026
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6–3
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Machac takes the second, and that’s the streak over. pic.twitter.com/NM7Hc4u3On
Visiblement gêné physiquement, le 2e joueur mondial va rapidement devoir inverser la tendance au risque de connaître une première défaite depuis le 19 février dernier, sur le tournoi de Doha.
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 14:59