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Alerte, Jannik Sinner perd enfin un set en Masters 1000

Par
Thomas S
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Cela devait bien arriver un jour.

Après 37 sets remportés d’af­filée en Masters 1000, Jannik Sinner a enfin perdu une manche, ce jeudi, face au Tchèque Tomas Machac, en huitièmes de finale du Rolex Monte‐Carlos.

Pourtant impres­sion­nant lors du premier set remporté 6–1, l’Italien a connu un vrai trou d’air dans le deuxième en se retrou­vant mené 5–2, service Machac, avant d’ar­ra­cher un jeu décisif et de fina­le­ment céder à cause d’un nombre anormal de fautes directes. 

Visiblement gêné physi­que­ment, le 2e joueur mondial va rapi­de­ment devoir inverser la tendance au risque de connaître une première défaite depuis le 19 février dernier, sur le tournoi de Doha. 

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 14:59

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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