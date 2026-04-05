De retour à la compétition à l’occasion du Masters 1000 de Monte‐Carlo, où il est tenant du titre, deux semaines après sa défaite surprise au troisième tour du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz veut retrouver des sensations de joie et de plaisir.
Cela tombe bien puisqu’il retrouve l’une de ses surfaces favorites sur le Rocher, la fameuse terre battue. Et alors qu’il pourrait perdre sa place de numéro 1 mondial au profit de son grand rival, Jannik Sinner, son compatriote et actuel consultant pour Eurosport, refuse de s’inquiéter.
« Tout gagner est impossible. Carlos joue d’une manière tellement explosive, agressive et créative qu’il a besoin d’avoir les idées claires et fraîches. Dès qu’il commence à avoir quelques nuages dans la tête et que les choses ne lui viennent plus naturellement, son jeu perd un peu d’efficacité. Mais pourquoi s’inquiéter maintenant ? Il n’y a aucune raison, absolument aucune. Je pense que la saison sur terre battue ne sera pas bonne : elle sera excellente, encore une fois. Le seul point, maintenant, c’est de décider quels tournois disputer pour arriver au mieux en vue de Roland‐Garros. »
Publié le dimanche 5 avril 2026 à 11:43