De retour à la compé­ti­tion à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Monte‐Carlo, où il est tenant du titre, deux semaines après sa défaite surprise au troi­sième tour du Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz veut retrouver des sensa­tions de joie et de plaisir.

Cela tombe bien puis­qu’il retrouve l’une de ses surfaces favo­rites sur le Rocher, la fameuse terre battue. Et alors qu’il pour­rait perdre sa place de numéro 1 mondial au profit de son grand rival, Jannik Sinner, son compa­triote et actuel consul­tant pour Eurosport, refuse de s’inquiéter.

« Tout gagner est impos­sible. Carlos joue d’une manière telle­ment explo­sive, agres­sive et créa­tive qu’il a besoin d’avoir les idées claires et fraîches. Dès qu’il commence à avoir quelques nuages dans la tête et que les choses ne lui viennent plus natu­rel­le­ment, son jeu perd un peu d’ef­fi­ca­cité. Mais pour­quoi s’inquiéter main­te­nant ? Il n’y a aucune raison, abso­lu­ment aucune. Je pense que la saison sur terre battue ne sera pas bonne : elle sera excel­lente, encore une fois. Le seul point, main­te­nant, c’est de décider quels tour­nois disputer pour arriver au mieux en vue de Roland‐Garros. »