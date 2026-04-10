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Alexander Bublik à Carlos Alcaraz lors de la poignée de main au filet : « On a joué dans les pires condi­tions possibles pour moi »

Par
Baptiste Mulatier
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Opposé pour la toute première fois à Carlos Alcaraz, lors des quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Alexander Bublik n’a pas fait le poids. 

Rapidement mené 0–2, le 11e joueur mondial est parvenu à débreaker et à recoller au score, avant de céder ensuite dix des onze jeux suivants (6−3, 6–0).

Au moment de la poignée de main au filet, le fantasque Kazakh a souhaité bonne chance à son adver­saire pour la suite du tournoi, tout en lui glis­sant avec le sourire que les condi­tions de jeu ne lui étaient pas favo­rables. Amusé, le numéro 1 mondial lui a alors donné rendez‐vous sur gazon.

Alexander Bublik : « On a joué dans les pires condi­tions possibles pour moi »

Carlos Alcaraz : « J’ai hâte de t’af­fronter sur gazon ! »

Une poignée de main comme on les aime.

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 18:01

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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