Opposé pour la toute première fois à Carlos Alcaraz, lors des quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Alexander Bublik n’a pas fait le poids.

Rapidement mené 0–2, le 11e joueur mondial est parvenu à débreaker et à recoller au score, avant de céder ensuite dix des onze jeux suivants (6−3, 6–0).

Au moment de la poignée de main au filet, le fantasque Kazakh a souhaité bonne chance à son adver­saire pour la suite du tournoi, tout en lui glis­sant avec le sourire que les condi­tions de jeu ne lui étaient pas favo­rables. Amusé, le numéro 1 mondial lui a alors donné rendez‐vous sur gazon.

Alexander Bublik : « On a joué dans les pires condi­tions possibles pour moi »

Carlos Alcaraz : « J’ai hâte de t’af­fronter sur gazon ! »

A fun exchange at the end of a fun match 😊@carlosalcaraz defeats Bublik 6–3 6–0 to collect his 300th career win and reach the semi‐finals !#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/zmFr3iOAQq — Tennis TV (@TennisTV) April 10, 2026

Une poignée de main comme on les aime.