Opposé pour la toute première fois à Carlos Alcaraz, lors des quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Alexander Bublik n’a pas fait le poids.
Rapidement mené 0–2, le 11e joueur mondial est parvenu à débreaker et à recoller au score, avant de céder ensuite dix des onze jeux suivants (6−3, 6–0).
Au moment de la poignée de main au filet, le fantasque Kazakh a souhaité bonne chance à son adversaire pour la suite du tournoi, tout en lui glissant avec le sourire que les conditions de jeu ne lui étaient pas favorables. Amusé, le numéro 1 mondial lui a alors donné rendez‐vous sur gazon.
Alexander Bublik : « On a joué dans les pires conditions possibles pour moi »
Carlos Alcaraz : « J’ai hâte de t’affronter sur gazon ! »
A fun exchange at the end of a fun match 😊@carlosalcaraz defeats Bublik 6–3 6–0 to collect his 300th career win and reach the semi‐finals !#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/zmFr3iOAQq— Tennis TV (@TennisTV) April 10, 2026
Une poignée de main comme on les aime.
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 18:01