Pour sa dernière appa­ri­tion sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, avant la fin de sa carrière à l’issue de cette saison 2026, Gaël Monfils n’a rien pu faire face à un Alexander Bublik concentré et motivé.

Battu 6–4, 6–4, en 1h10 par le Kazakhstanais, au deuxième tour du tournoi moné­gasque, le Français a reçu un bel hommage de la part de ce dernier, qui en a profité pour lui rappeler une belle anec­dote au moment de la fameuse acco­lade au filet après la rencontre. Extraits.

Full Circle Moment 🥹🔮



Exactly 10 years on from being a hitting partner with Monfils at Monte‐Carlo, Bublik ends the Frenchman’s career at the #RolexMonteCarloMasters https://t.co/uA0PhvWf7k pic.twitter.com/cgjszwkihX — Tennis TV (@TennisTV) April 7, 2026

Bublik : « Félicitations. Tu sais quoi ? Il y a exac­te­ment 10 ans, je m’en­traî­nais ici avec toi. Tu te souviens de ce que tu m’avais dit…

Monfils : Je t’avais dit que le gazon, ce n’était pas le plus impor­tant, c’est ici qui compte, souviens‐toi de ça.

Bublik : Il y a exac­te­ment 10 ans aujourd’hui. C’est ce que Stefan m’avait dit.

Monfils : Waouh, c’est incroyable. Bonne chance, mon pote.