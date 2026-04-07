Pour sa dernière apparition sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, avant la fin de sa carrière à l’issue de cette saison 2026, Gaël Monfils n’a rien pu faire face à un Alexander Bublik concentré et motivé.
Battu 6–4, 6–4, en 1h10 par le Kazakhstanais, au deuxième tour du tournoi monégasque, le Français a reçu un bel hommage de la part de ce dernier, qui en a profité pour lui rappeler une belle anecdote au moment de la fameuse accolade au filet après la rencontre. Extraits.
Full Circle Moment 🥹🔮— Tennis TV (@TennisTV) April 7, 2026
Exactly 10 years on from being a hitting partner with Monfils at Monte‐Carlo, Bublik ends the Frenchman’s career at the #RolexMonteCarloMasters https://t.co/uA0PhvWf7k pic.twitter.com/cgjszwkihX
Bublik : « Félicitations. Tu sais quoi ? Il y a exactement 10 ans, je m’entraînais ici avec toi. Tu te souviens de ce que tu m’avais dit…
Monfils : Je t’avais dit que le gazon, ce n’était pas le plus important, c’est ici qui compte, souviens‐toi de ça.
Bublik : Il y a exactement 10 ans aujourd’hui. C’est ce que Stefan m’avait dit.
Monfils : Waouh, c’est incroyable. Bonne chance, mon pote.
Publié le mardi 7 avril 2026 à 17:17