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Alexander Bublik à Gaël Monfils lors de la poignée de main au filet : « Tu sais quoi ? Il y a exac­te­ment 10 ans, je m’en­traî­nais ici avec toi. Tu te souviens de ce que tu m’avais dit… »

Par
Thomas S
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Pour sa dernière appa­ri­tion sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, avant la fin de sa carrière à l’issue de cette saison 2026, Gaël Monfils n’a rien pu faire face à un Alexander Bublik concentré et motivé. 

Battu 6–4, 6–4, en 1h10 par le Kazakhstanais, au deuxième tour du tournoi moné­gasque, le Français a reçu un bel hommage de la part de ce dernier, qui en a profité pour lui rappeler une belle anec­dote au moment de la fameuse acco­lade au filet après la rencontre. Extraits. 

Bublik : « Félicitations. Tu sais quoi ? Il y a exac­te­ment 10 ans, je m’en­traî­nais ici avec toi. Tu te souviens de ce que tu m’avais dit…
Monfils : Je t’avais dit que le gazon, ce n’était pas le plus impor­tant, c’est ici qui compte, souviens‐toi de ça.
Bublik : Il y a exac­te­ment 10 ans aujourd’hui. C’est ce que Stefan m’avait dit.
Monfils : Waouh, c’est incroyable. Bonne chance, mon pote.

Publié le mardi 7 avril 2026 à 17:17

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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