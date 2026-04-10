Si la rencontre entre Félix Auger‐Aliassime (7e) et Jannik Sinner (2e) est, sur le papier, la plus relevée des quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, tout le monde ou presque attend le duel entre Carlos Alcaraz et Alexander Bublik.

Une première rencontre en carrière pour deux des joueurs les plus agréables à voir jouer de tout le circuit.

Interrogé sur cette première confron­ta­tion face au numéro 1 mondial lors de son passage sur la terrasse de Tennis Channel, le Kazakhstanais a comme souvent pris cela avec le sourire.

« Je n’ai jamais joué contre Carlos. On a souvent plai­santé à ce sujet lui et moi. Ce n’est pas facile contre eux. Je pense que j’ai joué Jannik [Sinner] neuf fois ou quelque chose comme ça, mais jamais contre Carlos. Ce n’est pas le chal­lenge le plus facile. Mais c’est ça, le tennis. J’espère qu’il va s’amuser un peu plus demain (vendredi), comme ça j’aurai plus de chances. »