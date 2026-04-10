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Alexander Bublik, avant d’af­fronter Carlos Alcaraz : « On a souvent plai­santé à ce sujet lui et moi »

Par
Thomas S
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 05/04/2026 -

Si la rencontre entre Félix Auger‐Aliassime (7e) et Jannik Sinner (2e) est, sur le papier, la plus relevée des quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, tout le monde ou presque attend le duel entre Carlos Alcaraz et Alexander Bublik. 

Une première rencontre en carrière pour deux des joueurs les plus agréables à voir jouer de tout le circuit.

Interrogé sur cette première confron­ta­tion face au numéro 1 mondial lors de son passage sur la terrasse de Tennis Channel, le Kazakhstanais a comme souvent pris cela avec le sourire. 

« Je n’ai jamais joué contre Carlos. On a souvent plai­santé à ce sujet lui et moi. Ce n’est pas facile contre eux. Je pense que j’ai joué Jannik [Sinner] neuf fois ou quelque chose comme ça, mais jamais contre Carlos. Ce n’est pas le chal­lenge le plus facile. Mais c’est ça, le tennis. J’espère qu’il va s’amuser un peu plus demain (vendredi), comme ça j’aurai plus de chances. »

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 10:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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