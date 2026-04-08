Souvent incon­trô­lable sur le court, pas super correct avec ses proches, Alexander Bublik se permet aussi de faire des vrais raccourcis sur ce qui guide l’hu­ma­nité. Sa dernière sortie pour le compte de nos confrères du Corriere dello Sport va dans ce sens. On a presque envie de dire stop.

« Le monde dans lequel nous vivons est, à mon avis, un monde factice ; chacun prétend être quelqu’un d’autre. Je n’y pense pas : si on fait une erreur, on fait une erreur. Casser une raquette ne me dérange pas. Si on dépasse les bornes, on paie l’amende. C’est comme se garer en infrac­tion, ça arrive. Bien sûr, il est logique de ne pas fran­chir la ligne. Les gens nous jugent sur une seule photo. Si je cassais cinq raquettes, ils diraient que je suis fou. Quand je me comporte bien, ils disent : “Oh, Bublik a changé.” Évidemment, je ne veux pas casser de raquettes, mais parfois je ne peux pas m’en empê­cher. Qu’est-ce qui est le plus impor­tant ? Éviter les inci­dents juste pour que le commen­ta­teur dise que je suis quelqu’un de bien ? Ou être un bon ami et un bon mari ? Pour moi, c’est la deuxième option. »