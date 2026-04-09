Miraculé lors de son entrée en lice face à Cristian Garin sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo (mené 4–0 dans le troi­sième set avant de s’im­poser 7–5), Alexander Zverev a enchaîné ce jeudi face au Belge, Zizou Bergs : 6–2, 7–5, en 1h50.

S’il est encore loin d’être au point sur une surface qui demande du temps, l’Allemand compte bien monter en puis­sance, et ce, dès son prochain match face à la jeune pépite brési­lienne, Joao Fonseca.

“I’m excited to play him for the first time”@AlexZverev previews his quarter‐final clash with Fonseca 🍿 #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/EhWRXQsmnD — Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2026

« C’était un meilleur match de ma part. Ce n’était pas encore parfait. Je suis encore loin du niveau que j’avais aux États‐Unis, mais c’est mon premier tournoi sur terre battue… Je suis satis­fait de mon niveau aujourd’hui. On va de l’avant », a déclaré Zverev en inter­view d’après match avant d’évo­quer son futur adver­saire. « Je pense que la terre battue est sa meilleure surface. Il a remporté le tournoi de Buenos Aires et a déjà bien joué sur cette surface. Je suis impa­tient de l’af­fronter pour la première fois. C’est un jeune talent promet­teur et je pense que nous allons nous affronter beau­coup plus souvent au cours des deux prochaines années. »