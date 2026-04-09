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Alexander Zverev, opposé à Joao Fonseca en quarts de finale : « Je suis impa­tient de l’af­fronter pour la première fois. C’est un jeune talent promet­teur et je pense que nous allons nous jouer beau­coup plus souvent au cours des deux prochaines années »

Par
Thomas S
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Miraculé lors de son entrée en lice face à Cristian Garin sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo (mené 4–0 dans le troi­sième set avant de s’im­poser 7–5), Alexander Zverev a enchaîné ce jeudi face au Belge, Zizou Bergs : 6–2, 7–5, en 1h50. 

S’il est encore loin d’être au point sur une surface qui demande du temps, l’Allemand compte bien monter en puis­sance, et ce, dès son prochain match face à la jeune pépite brési­lienne, Joao Fonseca. 

« C’était un meilleur match de ma part. Ce n’était pas encore parfait. Je suis encore loin du niveau que j’avais aux États‐Unis, mais c’est mon premier tournoi sur terre battue… Je suis satis­fait de mon niveau aujourd’hui. On va de l’avant », a déclaré Zverev en inter­view d’après match avant d’évo­quer son futur adver­saire. « Je pense que la terre battue est sa meilleure surface. Il a remporté le tournoi de Buenos Aires et a déjà bien joué sur cette surface. Je suis impa­tient de l’af­fronter pour la première fois. C’est un jeune talent promet­teur et je pense que nous allons nous affronter beau­coup plus souvent au cours des deux prochaines années. »

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 14:22

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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