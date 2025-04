Interrogé par plusieurs médias dont L’Équipe avant ses débuts sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Alexander Zverev, tête de série numéro 1 du tournoi, a évoqué l’évo­lu­tion du circuit, notam­ment sur terre battue, avec la fin de carrière de Rafael Nadal. Extraits.

Comment vous voyez‐vous l’évo­lu­tion du tennis masculin. Tout semble plus ouvert, et spécia­le­ment sur terre battue depuis le retrait de Rafael Nadal ?

Pour être honnête, je ne pense pas que ce soit si ouvert que ça… Sur dur, Sinner a gagné plus ou moins tout ce qui est possible. Entre la fin de l’année et le début de 2025, il y a un certain »esta­blish­ment ». Sur terre battue, on pouvait aussi nommer quelques joueurs très compé­ti­tifs. Carlos (Alcaraz) devant, moi et quelques autres. Je pense qu’on ne peut juger sur ce qu’il s’est passé ces dernières semaines. Ces derniers mois ont été très étranges ! Jannik ne peut pas jouer. Je joue de manière horrible. Carlos n’a pas très bien joué non plus. Voyons la suite. Je pense que ça revenir à une certaine normalité.