Accueil ATP ATP - Monte Carlo

Andrey Rublev, sorti par Zizou Bergs : « Tout le monde, qu’il s’agisse d’Alcaraz ou de Sinner, peut rencon­trer des diffi­cultés, mais ils exploitent au maximum ce dont ils disposent à ce moment là. Et c’est pour­quoi ils remportent la plupart des tour­nois et des matchs »

Par
Laurent Trupiano
-
1401

Battu en deux manches (6−4, 6–1) par le Belge, Zizou Bergs, sur le Court des Princes, Andrey Rublev n’a pas proposé le meilleur de lui‐même après un premier tour déjà compliqué. 

Malgré cette lourde défaite, il veut rester positif et espère que les choses vont se mettre en place.

« L’entraînement s’est bien passé, tout était parfait, la prépa­ra­tion était bonne et intense. Je vais donc digérer tout ça, et ensuite on avisera. Cela fait partie du processus. C’est normal que ça marche à l’en­traî­ne­ment et que ça ne marche pas en match. La ques­tion est comment tu joues avec ce dont tu disposes à ce moment‐là. Car tout le monde, qu’il s’agisse d’Alcaraz ou de Sinner, peut rencon­trer des diffi­cultés, mais ils exploitent au maximum ce dont ils disposent à ce moment‐là, et c’est pour­quoi ils remportent la plupart des tour­nois et des matchs », a expliqué Rublev dans une inter­view accordée à Bolshe !.

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 19:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥