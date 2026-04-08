Battu en deux manches (6−4, 6–1) par le Belge, Zizou Bergs, sur le Court des Princes, Andrey Rublev n’a pas proposé le meilleur de lui‐même après un premier tour déjà compliqué.

Malgré cette lourde défaite, il veut rester positif et espère que les choses vont se mettre en place.

« L’entraînement s’est bien passé, tout était parfait, la prépa­ra­tion était bonne et intense. Je vais donc digérer tout ça, et ensuite on avisera. Cela fait partie du processus. C’est normal que ça marche à l’en­traî­ne­ment et que ça ne marche pas en match. La ques­tion est comment tu joues avec ce dont tu disposes à ce moment‐là. Car tout le monde, qu’il s’agisse d’Alcaraz ou de Sinner, peut rencon­trer des diffi­cultés, mais ils exploitent au maximum ce dont ils disposent à ce moment‐là, et c’est pour­quoi ils remportent la plupart des tour­nois et des matchs », a expliqué Rublev dans une inter­view accordée à Bolshe !.