Battu en deux manches (6−4, 6–1) par le Belge, Zizou Bergs, sur le Court des Princes, Andrey Rublev n’a pas proposé le meilleur de lui‐même après un premier tour déjà compliqué.
Malgré cette lourde défaite, il veut rester positif et espère que les choses vont se mettre en place.
« L’entraînement s’est bien passé, tout était parfait, la préparation était bonne et intense. Je vais donc digérer tout ça, et ensuite on avisera. Cela fait partie du processus. C’est normal que ça marche à l’entraînement et que ça ne marche pas en match. La question est comment tu joues avec ce dont tu disposes à ce moment‐là. Car tout le monde, qu’il s’agisse d’Alcaraz ou de Sinner, peut rencontrer des difficultés, mais ils exploitent au maximum ce dont ils disposent à ce moment‐là, et c’est pourquoi ils remportent la plupart des tournois et des matchs », a expliqué Rublev dans une interview accordée à Bolshe !.
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 19:22