En confé­rence de presse, le Russe était forcé­ment joyeux même s’il restait très mesuré sur la notion d’ex­ploit car il sait que Nadal n’a pas fait son meilleur match de sa carrière : « Pour dire vrai, je ne sais pas. Toute la situa­tion était étrange. Je ne pouvais pas croire que je menais 6⁄ 2 , 3⁄ 1 , avec des balles de break dans le deuxième set. Ce n’était pas réel ! Je me suis proba­ble­ment dit inté­rieu­re­ment que ça allait changer. Cela ne pouvait pas durer tout le match. Si oui, c’est que Rafa vivait le pire jour de sa vie. Je ne sais pas. C’était irréel de jouer contre Rafa et de mener 6⁄ 2 ,3/1 et d’avoir des balles de double break. Mener 6⁄ 2 , 4⁄ 1 , c’était irréel. Je l’ai compris à ce moment‐là et même dans les jeux précé­dents sur mon service, j’ai eu des balles de break. J’ai compris qu’il allait renverser la situa­tion et reprendre mon service. Et il l’a fait. Dans ma tête, bien sûr que j’étais déçu. Mais je l’acceptais. J’y étais préparé. Je me suis juste dit continue à jouer comme ça et on verra ce qui se passe »