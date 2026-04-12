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Andy Murray : « Carlos Alcaraz et Jannik Sinner ont du mal à s’adapter au vent… Il faut jouer avec plus de patience »

Par
Baptiste Mulatier
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Andy Murray est devant sa télé­vi­sion pour suivre la finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, disputée dans des condi­tions très venteuses. 

Sur le réseau social X, l’an­cien numéro 1 mondial et triple lauréat en Grand Chelem a livré son analyse de ce contexte délicat :

« Pour l’ins­tant, les deux joueurs ont du mal à s’adapter au vent… Dans ces condi­tions, il faut jouer avec plus de patience et se laisser une marge d’er­reur bien plus grande… Celui qui s’en rendra compte et s’adap­tera le plus vite l’emportera… »

Publié le dimanche 12 avril 2026 à 16:25

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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