Andy Murray est devant sa télévision pour suivre la finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, disputée dans des conditions très venteuses.
Sur le réseau social X, l’ancien numéro 1 mondial et triple lauréat en Grand Chelem a livré son analyse de ce contexte délicat :
Both guys struggling playing with the wind so far….you need to play with more patience and much higher margin for error when it’s like this.. the one who recognises this and adjusts quickest will win..— Andy Murray (@andy_murray) April 12, 2026
« Pour l’instant, les deux joueurs ont du mal à s’adapter au vent… Dans ces conditions, il faut jouer avec plus de patience et se laisser une marge d’erreur bien plus grande… Celui qui s’en rendra compte et s’adaptera le plus vite l’emportera… »
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 16:25