Andy Murray est devant sa télé­vi­sion pour suivre la finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, disputée dans des condi­tions très venteuses.

Sur le réseau social X, l’an­cien numéro 1 mondial et triple lauréat en Grand Chelem a livré son analyse de ce contexte délicat :

Both guys strug­gling playing with the wind so far….you need to play with more patience and much higher margin for error when it’s like this.. the one who reco­gnises this and adjusts quickest will win.. — Andy Murray (@andy_murray) April 12, 2026

« Pour l’ins­tant, les deux joueurs ont du mal à s’adapter au vent… Dans ces condi­tions, il faut jouer avec plus de patience et se laisser une marge d’er­reur bien plus grande… Celui qui s’en rendra compte et s’adap­tera le plus vite l’emportera… »