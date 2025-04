Lors du dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par Sportskeeda, l’an­cien numéro 1 mondial, Andy Roddick, a évoqué l’un des sujets les plus commentés du monde dans le monde du tennis : l’in­cons­tance dans le jeu de Carlos Alcaraz (déjà vain­queur, on le rappelle, de quatre tour­nois du Grand Chelem à 21 ans).

« Lorsqu’il perd en demi‐finales à Indian Wells (contre Jack Draper, ndlr), les gens se demandent comment c’est possible. Il est quand même très bon. Son match dès son entrée en lice à Miami était mauvais (défaite contre Goffin, ndlr). Mais vous ne trou­verez pas de plus grand fan que moi, c’est le joueur que je préfère regarder, son incon­sis­tance parfois le rend presque humain. Vous pouvez le voir réflé­chir et prendre des déci­sions en temps réel »