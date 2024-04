Le père de Stefanos qui est aussi son coach était fier de la semaine assez fantas­tique de son fils à Monte‐Carlo. Pour lui, Stefanos a toujours gardé une concen­tra­tion maximum.

« C’est l’un de ses meilleurs tour­nois jusqu’à présent, du point de vue coaching. Son niveau était l’un des meilleurs qu’il a eu sur terre battue. Il a été à un certain moment dans sa bulle comme on dit, et il a réussi à y rester long­temps, ce qui est magni­fique. J’espère qu’on le reverra à l’avenir et qu’il pourra jouer à un très haut niveau. Il mérite des féli­ci­ta­tions pour cette semaine, pour sa victoire et aussi pour sa coopé­ra­tion avec l’équipe, avec moi, car c’est un aspect très impor­tant. Je ne suis pas que son coach, je suis aussi son père. Et il a été très profes­sionnel. Il a beau­coup coopéré. Quand on prend acte de ce qu’on fait en entrai­ne­ment, on le repro­duit pendant le match, sur le court »