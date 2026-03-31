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Après Djokovic et Fritz, deux nouveaux forfaits consé­quents sur le Rocher

Par
Baptiste Mulatier
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Le saison sur terre battue a commencé cette semaine, avec les ATP 250 de Bucarest et Houston qui précèdent l’un des plus beaux tournoi du monde, si ce n’est le plus beau : le Masters 1000 de Monte‐Carlo. 

A moins d’une semaine désor­mais du début du tournoi, qui se tiendra du 4 au 12 avril, les forfaits de Jack Draper (25e mondial) et Sebastian Korda (42e) se sont ajoutés à ceux de Novak Djokovic (4e) et Taylor Fritz (25e mondial). 

Ces retraits permettent au Français Giovanni Mpetshi Perricard (57e) d’in­té­grer le tableau prin­cipal sur le Rocher, où il avait été battu dès le premier tour l’an dernier par Jordan Thompson. 

J‑5 avant le début des hosti­lités, avec notam­ment Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sur la ligne de départ !

Publié le mardi 31 mars 2026 à 13:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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