Le saison sur terre battue a commencé cette semaine, avec les ATP 250 de Bucarest et Houston qui précèdent l’un des plus beaux tournoi du monde, si ce n’est le plus beau : le Masters 1000 de Monte‐Carlo.
A moins d’une semaine désormais du début du tournoi, qui se tiendra du 4 au 12 avril, les forfaits de Jack Draper (25e mondial) et Sebastian Korda (42e) se sont ajoutés à ceux de Novak Djokovic (4e) et Taylor Fritz (25e mondial).
Ces retraits permettent au Français Giovanni Mpetshi Perricard (57e) d’intégrer le tableau principal sur le Rocher, où il avait été battu dès le premier tour l’an dernier par Jordan Thompson.
In addition to #4 Novak Djokovic & #8 Taylor Fritz, #25 Jack Draper & #42 Sebastian Korda have now also withdrawn from Monte Carlo.— Parsa (@Parsa_Nemati) March 31, 2026
As a result, #57 Giovanni Mpetshi Perricard and #52 Daniel Altmaier move into the main draw of the first ATP 1000 event on clay this season. pic.twitter.com/D9U0SyvDcA
J‑5 avant le début des hostilités, avec notamment Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sur la ligne de départ !
Publié le mardi 31 mars 2026 à 13:55