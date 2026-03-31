Le saison sur terre battue a commencé cette semaine, avec les ATP 250 de Bucarest et Houston qui précèdent l’un des plus beaux tournoi du monde, si ce n’est le plus beau : le Masters 1000 de Monte‐Carlo.

A moins d’une semaine désor­mais du début du tournoi, qui se tiendra du 4 au 12 avril, les forfaits de Jack Draper (25e mondial) et Sebastian Korda (42e) se sont ajoutés à ceux de Novak Djokovic (4e) et Taylor Fritz (25e mondial).

Ces retraits permettent au Français Giovanni Mpetshi Perricard (57e) d’in­té­grer le tableau prin­cipal sur le Rocher, où il avait été battu dès le premier tour l’an dernier par Jordan Thompson.

In addi­tion to #4 Novak Djokovic & #8 Taylor Fritz, #25 Jack Draper & #42 Sebastian Korda have now also with­drawn from Monte Carlo.



As a result, #57 Giovanni Mpetshi Perricard and #52 Daniel Altmaier move into the main draw of the first ATP 1000 event on clay this season. pic.twitter.com/D9U0SyvDcA — Parsa (@Parsa_Nemati) March 31, 2026

J‑5 avant le début des hosti­lités, avec notam­ment Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sur la ligne de départ !