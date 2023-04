Les mauvaises nouvelles s’enchaînent.

En à peine une heure ce mardi midi, Rafael Nadal, Carlos Alcaraz et Felix Auger‐Aliassime ont annoncé leur forfait pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo. Le Canadien a expliqué sa déci­sion sur Instagram.

« Malheureusement je devrai me retirer du Rolex Monte Carlo Masters cette année. C’est toujours un tournoi que j’adore jouer et que j’attends avec impa­tience chaque année, mais cela fait main­te­nant quelques semaines que j’ai des douleurs au genou gauche et j’ai décidé qu’il était mieux pour moi de prendre un peu temps afin d’être en pleine forme pour mon prochain tournoi à Madrid. Merci pour vos messages et votre support. On se revoit sur les courts très bientôt », a écrit le numéro 7 mondial, dans une période diffi­cile comme le confir­mait son conseiller Toni Nadal tout récem­ment.

FAA ne rejouera que fin avril avec le Masters 1000 de Madrid.