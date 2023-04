S’il y a bien une seule chose à retenir de cette demi‐finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo entre Jannik Sinner (21 ans) et Holger Rune (19 ans), c’est que l’avenir du tennis masculin est entre de bonnes mains.

La rencontre démarre avec une véri­table démons­tra­tion de l’Italien qui ne loupe abso­lu­ment rien, lais­sant le Danois sans réponse (6−1 après seule­ment 30 minutes de jeu).

Mais loin d’être sonné par cette petite leçon, ce dernier débute tambour battant la deuxième manche en prenant d’en­trée le service de Sinner sur sa quatrième occa­sion. Moment choisi par la pluie pour s’in­viter aux débats.

Une inter­rup­tion de plus d’une heure mais qui ne fera pas baisser l’in­ten­sité de cette rencontre.

Réussissant tant bien que mal à boucler ce deuxième set malgré un énorme trou d’air au moment de servir pour le gain de la manche et les sifflets des suppor­ters italiens, Holger s’offre un ultime acte qui sera de toute beauté.

Et malgré une énorme résis­tance de l’Italien (5 balles de breaks sauvées), c’est bien le plus jeune des deux qui s’im­pose et qui affron­tera Andrey Rublev en finale ce dimanche : 1–6, 7–5, 7–5, après 2h40 d’une énorme bataille qui en appelle évidem­ment bien d’autres.