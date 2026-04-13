L’ancien joueur tricolore, aujourd’hui consultant pour Eurosport, était vraiment épaté par la performance de Jannik Sinner.
S’exprimant dans les colonnes de l’Equipe, la « Clé » a insisté sur la valeur symbolique de cette victoire face à Carlos Alcaraz sur sa terre battue fétiche.
« Ce qu’il a fait avec cette nette victoire, c’est quelque chose de très fort. Psychologiquement, c’est un succès important. On l’a vu travailler durant le tournoi, sur ses services, sur ses retours plus lourds et plus bombés. Ça demande beaucoup de travail. Et quand ça marche aussi bien, ça donne une grande énergie pour continuer »
Jannik va maintenant avoir une semaine de repos avant de partir à Madrid où il sera logiquement l’un des favoris d’autant que la balle est encore plus vive dans la capitale madrilène.
Publié le lundi 13 avril 2026 à 08:11