L’ancien joueur trico­lore, aujourd’hui consul­tant pour Eurosport, était vrai­ment épaté par la perfor­mance de Jannik Sinner.

S’exprimant dans les colonnes de l’Equipe, la « Clé » a insisté sur la valeur symbo­lique de cette victoire face à Carlos Alcaraz sur sa terre battue fétiche.

« Ce qu’il a fait avec cette nette victoire, c’est quelque chose de très fort. Psychologiquement, c’est un succès impor­tant. On l’a vu travailler durant le tournoi, sur ses services, sur ses retours plus lourds et plus bombés. Ça demande beau­coup de travail. Et quand ça marche aussi bien, ça donne une grande énergie pour continuer »

Jannik va main­te­nant avoir une semaine de repos avant de partir à Madrid où il sera logi­que­ment l’un des favoris d’au­tant que la balle est encore plus vive dans la capi­tale madrilène.