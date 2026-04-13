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Arnaud Clément impres­sionné par Sinner : « Ce qu’il a fait avec cette nette victoire, c’est quelque chose de très fort. Psychologiquement, c’est un succès important »

Par
Laurent Trupiano
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L’ancien joueur trico­lore, aujourd’hui consul­tant pour Eurosport, était vrai­ment épaté par la perfor­mance de Jannik Sinner. 

S’exprimant dans les colonnes de l’Equipe, la « Clé » a insisté sur la valeur symbo­lique de cette victoire face à Carlos Alcaraz sur sa terre battue fétiche.

« Ce qu’il a fait avec cette nette victoire, c’est quelque chose de très fort. Psychologiquement, c’est un succès impor­tant. On l’a vu travailler durant le tournoi, sur ses services, sur ses retours plus lourds et plus bombés. Ça demande beau­coup de travail. Et quand ça marche aussi bien, ça donne une grande énergie pour continuer »

Jannik va main­te­nant avoir une semaine de repos avant de partir à Madrid où il sera logi­que­ment l’un des favoris d’au­tant que la balle est encore plus vive dans la capi­tale madrilène.

Publié le lundi 13 avril 2026 à 08:11

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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