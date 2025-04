Consultant pour Eurosport et présent sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Arnaud Clément a logi­que­ment été invité à réagir à la défaite d’en­trée de Novak Djokovic face à Alejandro Tabilo.

Et pour l’an­cien joueur trico­lore, il y avait clai­re­ment quelque chose qui clochait chez le Serbe.

« Le choc, à la limite, c’est plus la manière et l’at­ti­tude que l’éli­mi­na­tion en elle‐même. C’est vrai qu’on ne l’a pas senti heureux sur le terrain, on ne l’a pas senti épanoui. Est‐ce qu’il avait envie ? On ne sait pas. Est‐ce qu’il avait un pépin ? On ne sait pas. Mais il y avait certai­ne­ment quelque chose qui n’al­lait pas aujourd’hui chez Novak Djokovic. Et ce n’est pas simple­ment le fait que son tennis n’était pas en place. Il n’a pas donné le senti­ment, comme cela peut être le cas chez lui assez souvent quand cela ne se passe pas bien, de trouver des solu­tions et des ressources. »