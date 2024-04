Au commen­taire du match bouillant entre Jannik Sinner et Holger Rune, rencontre comp­tant pour les quarts de finale et fina­le­ment remportée par l’Italien, Arnaud Clément a été inter­rogé sur le compor­te­ment du Danois qui a notam­ment été au coeur d’un épisode entre le public, l’ar­bitre et le super­vi­seur.

Si selon l’an­cien joueur fran­çais Holger aurait pu se passer de ce geste envers le public (voir photo de l’ar­ticle), il a cepen­dant démontré une très belle attitude.

« C’est vrai­ment le joueur qu’on a envie de voir, avec cet état d’esprit‐là. Faudra mettre de côté ce petit geste un petit peu malheu­reux, un petit peu idiot qu’il a fait, parce qu’il s’est comporté comme un guer­rier sur ce match. Du début à la fin, il a essayé. Et cela a vrai­ment été une perfor­mance, des deux côtés, de très haut niveau. »