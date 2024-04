Au micro d’Eurosport à Monte‐Carlo, l’an­cien numéro 10 mondial Arnaud Clément a commenté le forfait de Carlos Alcaraz, touché à l’avant‐bras droit.

« C’est normal de prendre ses précau­tions. Si jamais Alcaraz avait une grosse bles­sure, il n’au­rait pas attendu la dernière minute pour se retirer. C’est le côté un peu plus rassu­rant. On va voir comment les choses évoluent. C’est vrai qu’il a un tennis très exigeant pour son physique. On connaît ses frappes de balle hyper violentes. Il ne peut pas jouer avec un petit bobo en début de saison sur terre battue. »