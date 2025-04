Alors qu’Arthur Fils défie ce vendredi Carlos Alcaraz en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Arnaud Clément, consul­tant pour Eurosport, a estimé que l’Espagnol allait devoir consi­dé­ra­ble­ment augmenter son niveau de jeu face à un Français en grande forme et en confiance.

« Alcaraz sera vrai­ment en danger s’il fait une entame de match comme il l’a fait sur ses deux premiers tours. Il peut y avoir match, on a l’im­pres­sion que ce ne sera pas forcé­ment le cas face à joueur de ce calibre. Normalement on se dit, ‘si Alcaraz fait un bon match, sans plus, il va s’im­poser’, là, non. Là, on n’est pas sûr. Il va devoir sortir un très bon match Alcaraz si Arthur Fils repro­duit une pres­ta­tion du même type qu’au­jourd’hui (jeudi) ou des dernières semaines. C’est donc ça qui va être inté­res­sant. On a vrai­ment hâte de voir cela, il a vrai­ment énor­mé­ment d’ar­gu­ments. On sait que c’est possible pour Arthur même si on est tous lucides, le favori c’est Carlos Alcaraz. »