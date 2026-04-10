Quelques mois après son sacre aussi impro­bable qu’exceptionnel au Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot s’autorise désor­mais à rêver à domi­cile. À Monte‐Carlo, le Monégasque s’est hissé dans le dernier carré ce vendredi au terme d’un nouveau combat, remporté cette fois face à Alex de Minaur (6e mondial).

Au micro d’Eurosport après la rencontre, l’ancien numéro 10 mondial Arnaud Clément a tenu à souli­gner la soli­dité mentale du joueur, qui poin­tera au minimum au 17e rang mondial lundi, voire plus haut encore en cas d’exploit face au numéro 1 mondial et tenant du titre, Carlos Alcaraz, en demi‐finales samedi.

« Quand il a gagné Shanghai, on se disait que c’était génial, excep­tionnel, une histoire fabu­leuse, mais on était beau­coup à se dire : la suite ne va pas être facile. Derrière, il enchaîne avec un tournoi à La Défense assez excep­tionnel. Et ce qu’on voit depuis des semaines, c’est qu’il est tran­quille­ment installé dans le top 30. Maintenant, il va s’ins­taller dans le top 20. On se demande où est sa limite. Quand on le voit jouer, on voit qu’il y a encore pas mal de points sur lesquels il peut progresser. Mais là où le sent quasi­ment indes­truc­tible, c’est au niveau mental. Tous ses matchs étaient accro­chés, ça s’est joué à quelques points, et ce n’est pas un hasard s’il arrive à faire basculer les choses en sa faveur face à des joueurs du top 10. Il me bluffe énormément. »