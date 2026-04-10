Quelques mois après son sacre aussi improbable qu’exceptionnel au Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot s’autorise désormais à rêver à domicile. À Monte‐Carlo, le Monégasque s’est hissé dans le dernier carré ce vendredi au terme d’un nouveau combat, remporté cette fois face à Alex de Minaur (6e mondial).
Au micro d’Eurosport après la rencontre, l’ancien numéro 10 mondial Arnaud Clément a tenu à souligner la solidité mentale du joueur, qui pointera au minimum au 17e rang mondial lundi, voire plus haut encore en cas d’exploit face au numéro 1 mondial et tenant du titre, Carlos Alcaraz, en demi‐finales samedi.
« Quand il a gagné Shanghai, on se disait que c’était génial, exceptionnel, une histoire fabuleuse, mais on était beaucoup à se dire : la suite ne va pas être facile. Derrière, il enchaîne avec un tournoi à La Défense assez exceptionnel. Et ce qu’on voit depuis des semaines, c’est qu’il est tranquillement installé dans le top 30. Maintenant, il va s’installer dans le top 20. On se demande où est sa limite. Quand on le voit jouer, on voit qu’il y a encore pas mal de points sur lesquels il peut progresser. Mais là où le sent quasiment indestructible, c’est au niveau mental. Tous ses matchs étaient accrochés, ça s’est joué à quelques points, et ce n’est pas un hasard s’il arrive à faire basculer les choses en sa faveur face à des joueurs du top 10. Il me bluffe énormément. »
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 20:26