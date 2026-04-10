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Arnaud Clément sur l’ex­cep­tionnel Valentin Vacherot : « Quand il a gagné Shanghai, c’était fabu­leux, mais on était beau­coup à se dire : ‘la suite ne va pas être facile’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Quelques mois après son sacre aussi impro­bable qu’exceptionnel au Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot s’autorise désor­mais à rêver à domi­cile. À Monte‐Carlo, le Monégasque s’est hissé dans le dernier carré ce vendredi au terme d’un nouveau combat, remporté cette fois face à Alex de Minaur (6e mondial).

Au micro d’Eurosport après la rencontre, l’ancien numéro 10 mondial Arnaud Clément a tenu à souli­gner la soli­dité mentale du joueur, qui poin­tera au minimum au 17e rang mondial lundi, voire plus haut encore en cas d’exploit face au numéro 1 mondial et tenant du titre, Carlos Alcaraz, en demi‐finales samedi.

« Quand il a gagné Shanghai, on se disait que c’était génial, excep­tionnel, une histoire fabu­leuse, mais on était beau­coup à se dire : la suite ne va pas être facile. Derrière, il enchaîne avec un tournoi à La Défense assez excep­tionnel. Et ce qu’on voit depuis des semaines, c’est qu’il est tran­quille­ment installé dans le top 30. Maintenant, il va s’ins­taller dans le top 20. On se demande où est sa limite. Quand on le voit jouer, on voit qu’il y a encore pas mal de points sur lesquels il peut progresser. Mais là où le sent quasi­ment indes­truc­tible, c’est au niveau mental. Tous ses matchs étaient accro­chés, ça s’est joué à quelques points, et ce n’est pas un hasard s’il arrive à faire basculer les choses en sa faveur face à des joueurs du top 10. Il me bluffe énormément. »

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 20:26

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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