Il y a des jours où rien ne va.

Daniil Medvedev ne dira pas le contraire alors qu’il vient de subir la pire défaire de sa carrière, ce mercredi, au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Pourtant opposé à Matteo Berrettini, pas dans la forme de sa vie et qu’il avait toujours battu en trois confron­ta­tions, le Russe a tota­le­ment sombré, sèche­ment battu 6–0, 6–0 en à peine 50 minutes de jeu.

Invité à s’ex­primer sur cette incroyable décon­venue, Arnaud Clément, consul­tant pour Eurosport, avait presque du mal à trouver les mots.

« C’est dur de comprendre ce qu’il s’est passé. On avait parlé de son tournoi d’Indian Wells, de sa qualité de tennis et des problèmes qu’il a posé à tout le monde. Et quand il arrive à Monte‐Carlo, même s’il a déjà bien joué ici, on ne s’at­tend pas à de grandes choses de sa part. On sait que la terre battue n’est pas sa spécia­lité, même si, rappelons‐le, il a déjà gagné le Masters 1000 de Rome. Et on est plutôt dans des condi­tions qui sont pas mal pour lui parce qu’il fait bon et que la terre battue n’est pas mal. Mais ne pas être capable de mettre trois fois la balle dans le court, même pas être capable de se régler… C’est au‐delà des sensa­tions je trouve, il s’est échappé du combat assez vite, il a refusé en tentant des coups gagnants risqués en perma­nence. On peut aussi imaginer qu’il y a quelque chose qui ne va pas, pas forcé­ment physi­que­ment, mais quand on n’est pas bien dans sa tête, on produit ce genre de pres­ta­tion. C’est triste parce qu’on s’at­ten­dait à une vraie belle confron­ta­tion. Et cela n’a pas été le cas. »