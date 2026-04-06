Les semaines se suivent et se ressemblent pour Stefanos Tsitsipas.
Quelques semaines après avoir quitté le Top 50 pour la première fois depuis 2018, le Grec retrouvait ce lundi un tournoi qui lui est cher, sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, où il a soulevé le trophée à trois reprises (2021, 2022, 2024).
Mais toujours aussi loin de son meilleur niveau, Stefanos a sombré dès le premier tour face à Francisco Cerundolo, battu 7–5, 6–4, après 1h45 de jeu.
Invité à se prononcer après la rencontre, Arnaud Clément, consultant pour Eurosport, a tenté de mettre des mots sur le mal être de celui qui chutera à la 65e place mondiale à l’issue de cette semaine sur le Rocher.
« Je retiens l’incapacité de Sefanos Tsitsipas à retrouver ses marques. On le sait en difficulté depuis très longtemps et on a vu la qualité du match qui était quand même très décevante et assez catastrophique par moment, mais on se disait, ‘est‐ce que ce n’est pas ici, justement, qu’il va retrouver ses marques tellement il a réussi à performer même dans des moments un peu difficile’, c’est un peu son court quand même, il a gagné trois fois. Et puis non, c’est difficile pour lui et on ne sait pas trop comment cela va pouvoir évoluer dans les semaines à venir. C’est dur. Il y a une grosse remise en question, sans doute, à avoir du côté de Stefanos Tsitsipas. »
Publié le lundi 6 avril 2026 à 17:43