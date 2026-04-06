Les semaines se suivent et se ressemblent pour Stefanos Tsitsipas.

Quelques semaines après avoir quitté le Top 50 pour la première fois depuis 2018, le Grec retrou­vait ce lundi un tournoi qui lui est cher, sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, où il a soulevé le trophée à trois reprises (2021, 2022, 2024).

Mais toujours aussi loin de son meilleur niveau, Stefanos a sombré dès le premier tour face à Francisco Cerundolo, battu 7–5, 6–4, après 1h45 de jeu.

Invité à se prononcer après la rencontre, Arnaud Clément, consul­tant pour Eurosport, a tenté de mettre des mots sur le mal être de celui qui chutera à la 65e place mondiale à l’issue de cette semaine sur le Rocher.

« Je retiens l’in­ca­pa­cité de Sefanos Tsitsipas à retrouver ses marques. On le sait en diffi­culté depuis très long­temps et on a vu la qualité du match qui était quand même très déce­vante et assez catas­tro­phique par moment, mais on se disait, ‘est‐ce que ce n’est pas ici, juste­ment, qu’il va retrouver ses marques telle­ment il a réussi à performer même dans des moments un peu diffi­cile’, c’est un peu son court quand même, il a gagné trois fois. Et puis non, c’est diffi­cile pour lui et on ne sait pas trop comment cela va pouvoir évoluer dans les semaines à venir. C’est dur. Il y a une grosse remise en ques­tion, sans doute, à avoir du côté de Stefanos Tsitsipas. »