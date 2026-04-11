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Arnaud Clément : « Zverev, ce n’est pas n’importe qui, et pour­tant Vacherot a offert plus de résis­tance à Alcaraz que l’Allemand à Sinner »

Par
Baptiste Mulatier
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Si Valentin Vacherot a logi­que­ment été stoppé par Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−4, 6–4), Arnaud Clément estime qu’il n’y a que du positif à retenir de son magni­fique parcours à domi­cile, sur le Rocher, quelques mois après son impro­bable sacre à Shanghai. 

« Quand on voit les résul­tats des derniers mois, c’est tout à fait prodi­gieux ce qu’il a produit. Sa progres­sion est constante. On n’est plus du tout sur la même surface, il bat deux top 10 dans le tournoi. Et sans nous donner l’im­pres­sion qu’il fait un grand match ce samedi, sa simple soli­dité de base lui permet de ‘matcher’ avec Alcaraz. Même si oui, Carlos était meilleur. Si l’on compare les deux demi‐finales, on a eu beau­coup plus de résis­tance de Valentin Vacherot contre Carlos Alcaraz que d’Alexandre Zverev contre Jannik Sinner. Et ce n’est pas n’im­porte qui Zverev quand même. C’est assez remar­quable », a souligné l’an­cien 10e joueur mondial au micro d’Eurosport.

Carlos Alcaraz et Jannik Sinner s’af­frontent donc dimanche en finale pour la première fois de l’année avec en jeu la place de numéro 1 mondial. 

Publié le samedi 11 avril 2026 à 18:33

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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