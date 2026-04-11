Si Valentin Vacherot a logiquement été stoppé par Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−4, 6–4), Arnaud Clément estime qu’il n’y a que du positif à retenir de son magnifique parcours à domicile, sur le Rocher, quelques mois après son improbable sacre à Shanghai.
« Quand on voit les résultats des derniers mois, c’est tout à fait prodigieux ce qu’il a produit. Sa progression est constante. On n’est plus du tout sur la même surface, il bat deux top 10 dans le tournoi. Et sans nous donner l’impression qu’il fait un grand match ce samedi, sa simple solidité de base lui permet de ‘matcher’ avec Alcaraz. Même si oui, Carlos était meilleur. Si l’on compare les deux demi‐finales, on a eu beaucoup plus de résistance de Valentin Vacherot contre Carlos Alcaraz que d’Alexandre Zverev contre Jannik Sinner. Et ce n’est pas n’importe qui Zverev quand même. C’est assez remarquable », a souligné l’ancien 10e joueur mondial au micro d’Eurosport.
Carlos Alcaraz et Jannik Sinner s’affrontent donc dimanche en finale pour la première fois de l’année avec en jeu la place de numéro 1 mondial.
Publié le samedi 11 avril 2026 à 18:33