Si Valentin Vacherot a logi­que­ment été stoppé par Carlos Alcaraz en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−4, 6–4), Arnaud Clément estime qu’il n’y a que du positif à retenir de son magni­fique parcours à domi­cile, sur le Rocher, quelques mois après son impro­bable sacre à Shanghai.

« Quand on voit les résul­tats des derniers mois, c’est tout à fait prodi­gieux ce qu’il a produit. Sa progres­sion est constante. On n’est plus du tout sur la même surface, il bat deux top 10 dans le tournoi. Et sans nous donner l’im­pres­sion qu’il fait un grand match ce samedi, sa simple soli­dité de base lui permet de ‘matcher’ avec Alcaraz. Même si oui, Carlos était meilleur. Si l’on compare les deux demi‐finales, on a eu beau­coup plus de résis­tance de Valentin Vacherot contre Carlos Alcaraz que d’Alexandre Zverev contre Jannik Sinner. Et ce n’est pas n’im­porte qui Zverev quand même. C’est assez remar­quable », a souligné l’an­cien 10e joueur mondial au micro d’Eurosport.

Carlos Alcaraz et Jannik Sinner s’af­frontent donc dimanche en finale pour la première fois de l’année avec en jeu la place de numéro 1 mondial.