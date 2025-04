Alors qu’il menait 3 à 1 dans l’ul­time manche avec un break en poche, Arthur a baissé d’un cran et la sentence est arrivée rapi­de­ment puisque l’Espagnol est revenu avant de passer devant, à 4–3, et de l’emporter.

Excédé, Arthur a craqué au chan­ge­ment de côté en cassant sa raquette avant de carré­ment la jeter dans la poubelle du court central.

Arthur Fils obli­te­rates his racquet and throws it in the trash during his match against Carlos Alcaraz in Monte Carlo 💀 pic.twitter.com/kdei4RASaN